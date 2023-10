El gran momento de Pablo Urdangarin: así afronta los nuevos retos el hijo más conocido de la infanta Cristina

Las primeras sensaciones del inicio del nuevo curso están siendo muy positivas para Pablo Urdangarin en todos los aspectos. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin está feliz en su relación con Johanna Zott, un gran apoyo mientras continúa afianzando su carrera como jugador de balonmano. Una trayectoria que tiene este martes una fecha clave ya que participa en el derbi entre el Fraikin BM Granollers, equipo al que se ha incorporado esta temporada, y el Barça, club del que proviene y al que estará siempre unido. Durante la presentación de este partido ha hablado ante las cámaras de Europa Press: de los consejos que le da su padre a qué supone llevar su apellido y los próximos pasos personales que va a dar.

El sobrino del rey Felipe reconoce estar "muy ilusionado y contento" en esta temporada en la que está a las órdenes de Antonio Rama. Reconoce que se ha sentido muy acogido desde el principio y que se trata de "un buen equipo con muy buen ambiente". Está ilusionado con los buenos resultados que están cosechando y a la vez volcado en continuar con su formación académica. "Al final si uno quiere, puede y yo vengo aquí a entrenar y hago mis estudios como cualquier otro", cuenta sobre cómo se organiza para poder tener tiempo para todo.

Mientras que algunos de sus compañeros alcanzan la popularidad gracias a sus trayectorias deportivas, su nombre es conocido internacionalmente desde el 6 de diciembre del 2000, cuando llegó al mundo como el cuarto nieto de los reyes Juan Carlos y Sofía. "He crecido con el apellido, no es algo que ganes a lo largo de tu vida. Yo ya vivo acostumbrado desde pequeño y no es algo que me pese", ha reconocido. Además, ha explicado que ha habido momentos más difíciles, como la atención que generó el año pasado en el Barça, pero ahora todo es mucho más natural.

Apasionado del deporte desde niño, Pablo tiene en casa al mejor referente del balonmano: su padre, quien le ha dado importantes consejos para tener siempre presentes y no solo en ocasiones especiales como el derbi que se disputa en unas horas. "Disfrutar, aprender y ayudar al equipo como puedas, y poco más. Al final jugamos para disfrutar y pasárnoslo bien", le dice su progenitor. Cabe recordar que Iñaki Urdangarin ganó seis Copas de Europa, diez Ligas Asobal y dos medallas olímpicas de bronce. Tanto él como doña Cristina están ilusionados y contentos con los logros de su hijo.

Pablo, que mide 1,94 de estatura y pesa 85 kilos, se centra en dar lo mejor de sí mismo en el día a día. "No me pongo límites, hasta donde pueda y voy a trabajar para ello", avanza. El presente le trae un inolvidable partido en el que vuelve a ver a sus compañeros del Barça en una pista, aunque ahora como rivales. "Ya sabemos qué tipo de equipo es el Barça, el mejor de la historia seguramente, es una ilusión jugar contra excompañeros, es divertido", indica. Es probable que su pareja le anime desde las gradas en esta cita, y es que desde que se conoció su relación suele acudir a verle jugar y ya ha coincidido con los Urdangarin Borbón, en los que está muy integrada.

La próxima reunión familiar

Cauto a la hora de hablar sobre su vida privada, Pablo evita hacer declaraciones acerca del proceso de divorcio de sus padres. Tampoco confirma ni desmiente su asistencia al 18 cumpleaños de la princesa Leonor, que celebrará su mayoría de edad el 31 de octubre en el Palacio de El Pardo, donde se reunirá toda la familia. Ya se ha adelantado que los reyes Juan Carlos y Sofía, así como las infantas Elena y Cristina con sus respectivos hijos acompañarán a la heredera al trono en tan significativa fecha en la que estarán además los Ortiz Rocasolano. También podrá unirse la infanta Sofía ya que a finales de octubre tiene unos días de vacaciones en el internado UWC Atlantic College de Gales, al que se incorporó en septiembre para estudiar los dos cursos de Bachillerato Internacional.