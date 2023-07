La reina Letizia, junto con el rey Felipe, se reencuentra con compañeros periodistas en una velada de premios

Una de las citas más significativas en la agenda de la Casa Real son los premios internacionales de ABC Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, que se celebran este lunes en Madrid. Estos galardones del ámbito de las letras y la información permiten a doña Letizia, acompañada de don Felipe, reencontrarse con amigos y antiguos compañeros, personas con las que se cruzó durante su etapa como periodista, profesión que dejó tras su compromiso en 2003 con el entonces heredero al trono. La tarde de este 17 de julio es además importante por partida doble para la esposa del jefe del Estado ya que regresa a esta velada que hace justo doce meses se perdió a causa de su positivo en covid.

Ya con la normalidad instaurada de nuevo en el día a día, los Reyes se han desplazado hasta la calle Josefa Valcárcel de Madrid, donde se ubica desde hace tres años la sede de ABC. Doña Letizia ha causado sensación con un conjunto azul compuesto por falda y blusa de Maksu, una casa española de lujo 'eco' que forma parte también del armario de la princesa Leonor. Ha completado el estilismo con clutch dorado y una sandalias que guardan varias similitudes con las que su primogénito llevó en su graduación en Gales.

En el interior de las instalaciones del grupo editorial, dotadas de tecnología, los Reyes presiden esta ceremonia con más de un siglo de historia. También se encuentran entre los150 asistentes autoridades como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Paloma Segrelles, Carmen Posadas, Elena Cué y Arturo Pérez-Reverte. Los premios comenzaron hace 103 años y aspiran a seguir señalando la excelencia del periodismo, algo que se traduce, según los organizadores, en un compromiso con los hechos contrastables, a través de la información, y con las opiniones contrastadas, gracias al análisis de calidad.

Durante la velada se ha servido una cena en los salones de la planta baja del edificio. Los Reyes han compartido la mesa presidencial con el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, y el director de ABC, Julián Quirós. Para concluír el acto, y tras entregar las estatuillas, el monarca ha pronunciado un discurso en el que ha resaltado la importancia de "salvaguardar ese periodismo valiente con capacidad para atraer, vigilar, denunciar, describir.. narrar lo que ocurre, en definitiva, y hacerlo con un compromiso ético y deontológico irrenunciable".

Los grandes protagonistas de la cita son los premiados, cuyos nombres se conocieron el 10 de mayo de 2023. El premio Mariano de Cavia va a parar en esta edición a Manuel Jabois, por el artículo Mi vida sin WhatsApp que se publicó en El País el 15 de mayo de 2022. El periodista y escritor nació en Galicia en 1978 y ha pasado por medios como El Diario de Pontevedra, El Mundo y El País. También ha publicado libros como Irse a Madrid y otras columnas, Manu, Nos vemos en esta vida o en la otra, Malaherba y Miss Marte.

El premio Luca de Tena recae en Pedro García Cuartango. Nacido en 1955 en Miranda de Ebro, ha pasado por Cinco Días, Diario 16 y El Sol, donde fue subdirector. También ha sido redactor jefe de El Mundo, donde ejerció además como director en funciones durante un año tras la salida de Pedro J.Ramírez. Actualmente, y desde hace seis años, es columnista en ABC y ha escrito los libros Elogio de la quietud, Anatomía de la traición y España mágica.

Flavia Álvarez-Pedrosa, conocida como Flavita Banana, recibe el Premio Mingote. Ha colaborado semanalmente con la revista SModa y mensualmente con: Orgullo y satisfacción, El Salto y Mongolia. En 2018 comenzó a colaborar con El País, La maleta de Portbou y Jodtown. En el 2016 ilustró Curvy y en 2017 publicó Las cosas del querer, su primer libro como autora, al que le siguió en el mismo año Archivos estelares.

El jurado que ha elegido a estos profesionales está compuesto por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado; Pepa Bueno, directora de El País; Jordi Juan, director de La Vanguardia; Joaquín Manso, director de El Mundo; Eduardo Prealta, director de Ideal; Julián Quirós, director de ABC y José Miguel Santamaría, director de El Correo.

Encuentro con el 'rey' del tenis

Hace solo unas horas, don Felipe acudía a Londres para disfrutar de la final de Wimbledon, en la que Carlos Alcaraz se proclamó vencedor en un emocionante partido contra Novak Djokovic. Vibró desde las gradas con cada punto del tenista murciano, que le dedicó públicamente unas palabras que provocaron la carcajada de todos los presentes en las gradas de la pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club. "Es muy especial que esté aquí el Rey. Estoy orgullos de que esté apoyándome. He jugado delante de él en dos ocasiones y las dos he ganado, ojalá pudiera venir más veces a animarme", dijo con gran espontaneidad. Ya en el vestuario, el monarca le felicitó con un cariñoso abrazo y le dijo: "No sé si eres consciente de lo que has hecho".