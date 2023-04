El plan taurino que ha unido a la infanta Elena con Luis Miguel Rodríguez, ex de Ágatha Ruiz de la Prada La duquesa de Lugo es presidenta de honor de los premios 'Meninas de España', peña taurina fundada por María Ángeles Grajal, viuda de Jaime Ostos

La infanta Elena asistió como presidenta de honor a la segunda edición de los premios Meninas de España, una peña taurina femenina fundada por María Ángeles Grajal, viuda de Jaime Ostos. La hermana del rey Felipe VI, gran aficionada la tauromaquia como su padre, el rey don Juan Carlos, hizo entrega de los galardones a los triunfadores en la pasada Feria de San Isidro en Las Ventas de Madrid.

VER GALERÍA

Acompañada de numerosos toreros y aficionados, doña Elena saludó al presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, al artista Pitingo, a los diestros José Ortega Cano o Juan José Padilla o al empresario Luis Miguel Rodríguez, expareja de Carmen Martínez-Bordíú y Ágatha Ruiz de la Prada, con el que conversó a lo largo de la velada celebrada en el hotel Wellington de Madrid. El dueño de Desguaces La Torre, célebre por su sencillez, simpatía y sentido del humor, hizo reír a la Infanta con sus ocurrencias mientras compartín mesa y mantel durante la entrega de premios. "Con Luismi sí que te diviertes", contaba la dieñadora Ágatha tras los casi dos años que duró su noviazgo y con el que mantiene una buena amistad tras su ruptura.

VER GALERÍA

La duquesa de Lugo fue la encargada a su vez de entregar uno de los premios a Luis Miguel Rodríguez por su gran afición a la fiesta nacional. El ex de la diseñadora agradecido quiso dedicar unas palabras a la hermana de Felipe VI y destacó de ella su gran labor por preservar esta tradición en España: "Es la persona que más y mejor difunde la tauromaquia en las plazas de toros y en cualquier acto taurino que la requiere".

La hermana de don Felipe intercambió impresiones con el torero Miguel Abellán o con algunos de los premiados como Ángel Téllez o Tomás Rufo. Elena de Borbón es una de las mayores aficionadas taurinas de la familia del Rey, pasión que han heredado sus hijos Victoria y Felipe de Marichalar. Su hija recibió un premio, el primero por su adfición taurina en Las Ventas, mientras que Felipe, su hijo mayor, está ahora más alejado de los ruedos tras marcharse a vivir a Abu Dabi.

VER GALERÍA

Sobre él, la Infanta no tuvo en conveniente en hablar con la periodista Paloma Barrrientos. La hija de don Juan Carlos quiso aclarar entre otras cosas que su padre se encuentra bien tanto de salud como anímicamente y desveló detalles de la estancia de su hijo en Emiratos Arabes. La duquesa de Lugo comentó que su hijo es muy feliz con su nueva vida en Abu Dabi y no tiene previsto regresar a España en Semana Santa. Del mismo modo quiso recalcar que él trabaja allí y se hace cargo de los gastos del apartamento que ha alquilado en la capital de los Emiratos. "Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. Es un chico con un corazón de oro", asegura la Infanta.

-Las imágenes de Felipe de Marichalar, relajado y en solitario en su primer gran plan en Abu Dabi