Don Felipe transmite un mensaje de cariño en nombre de la Reina tras ausentarse del acto de Ermua La Reina, tras contraer el coronavirus, no ha podido acompañar al monarca a Ermua para conmemorar el aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco

La reina Letizia no ha podido retomar su agenda oficial acudiendo junto a Felipe VI a presidir el homenaje a las víctimas del terrorismo que se celebraba hoy en Ermua con motivo de la conmemoración del 25 aniversario del asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco. El Rey, refiriéndose a doña Leticia antes de su intervención en el solemne acto ha aclarado a todos los allí presentes su voluntad inicial de viajar a la localidad vizcaína y ha transmitido un especial mensaje de cariño en su nombre. "Era el deseo de la reina estar con nosotros hoy y siente no poder hacerlo pero nos transmite su cariño a todos". Antes de comenzar su discurso, el monarca ha transmitido este nuevo mensaje de la Reina desde la distancia, un cariñoso recuerdo a los familiares de las víctimas, a los que hoy no ha podido acompañar.

"Nunca podré olvidar cada instante de ese día", ha confesado el monarca al recordar el terrible asesinato de Miguel Ángel Blanco del 10 de julio de 1997. Felipe VI tenía entonces 29 años, la misma edad que el concejal del PP y acudió como Principe de Asturias al multitudinario funeral con el que fue despedido el edil. Hoy, 25 años después, ha viajado a Ermua para transmitir de nuevo su "cariño, cercanía y afecto" a las víctimas del terrotismo recordando en su discurso que "el espíritu de Ermua es la victoria de la conciencia colectiva de todo nuestro pueblo"

Obligada a suspender su agenda oficial el pasado martes tras contraer el coronavirus, finalmente la reaparición de la Reina no se producirá hasta el próximo martes, cuando está previsto que acuda a la quinta jornada de tratamiento informativo de la discapacidad en los medios de comunicación, que tendrá lugar en Madrid el próximo 12 de julio. La última vez que vimos a la esposa de don Felipe fue en la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona, que se celebró el 4 de julio. Tras dar positivo y presentar síntomas leves, la Reina tuvo que suspender sus audiencia, se perdió una de sus citas favoritas, los Premios Internacionales de Periodismo Mariano de Cavia, y tampoco pudo asistir a la ceremonia de entrega de becas de la Fundación Microfinanzas de BBVA, ni acudir este año a la representación que organiza Fundación Crecer Jugando.

Durante la ceremonia de entrega de los Premios Internacionales de Periodismo asistimos a su primer mensaje en la distancia tras el contagio, aquel día Felipe VI explicaba a los asistentes “Me pide que os envíe un saludo” y sumándose a la resignación de la Reina añadía “como ella dice: paciencia y pronto a continuar”. La Reina ha sido la tercera de la Familia Real en contagiarse. El pasado febrero don Felipe dio positivo y suspendió su agenda durante más de una semana para permanecer en aislamiento en el Pabellón del Príncipe, su residencia privada dentro del Palacio de la Zarzuela. A finales de marzo contrajo también el virus doña Sofía tras regresar de su viaje a Miami.