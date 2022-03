La espontánea petición de la reina Letizia que cogió a todos por sorpresa

Loading the player...

La reina Letizia ha aprovechado al máximo la primera jornada de su viaje de cooperación a Paraguay. Visitó, entre otras cosas, las misiones de Trinidad del Paraná, la reducción guaraní mejor conservada del país y la más extensa, y de Jesús de Tavarangue, en Itapúa, acompañada por Silvana Abdo, la primera dama de Paraguay. Fue entonces cuando doña Letizia protagonizó la anécdota del día, que recogen los medios paraguayos. La esposa de Felipe VI, muy interesada por el enorme valor cultural de esta visita, no quiso perderse ningún detalle y pidió hacer algo que no estaba previsto en el programa: descender hasta las catacumbas, poniendo en un aprieto al personal de seguridad. Dale al play y no te lo pieras.

-La Reina apoya el futuro de los jóvenes y mujeres de Paraguay antes de hacer una visita al pasado