El detalle del 'look' de la princesa Leonor en la Fiesta Nacional del que todo el mundo habla

Un año más, la princesa Leonor y la infanta Sofía han acompañado a sus padres, los reyes Felipe y Letizia, en la celebración de la Fiesta Nacional. Sin duda, ha sido el Día de la Hispanidad más atípico, marcado por la ausencia de desfile y las medidas de prevención sanitarias. Pero la mayoría de las miradas estaban fijas en la Princesa de Asturias, y no en su mascarilla, sino en su calzado. Por primera vez, Leonor ha lucido unos zapatos de tacón bajo, un detalle que no ha pasado desapercibido. Con esta prenda, no solo logró añadir algún centímetro a su altura, sino también demostrar que, como ella, su estilo está madurando. Dale al play y no te lo pierdas.

