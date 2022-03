Los investigadores de Murcia, impresionados con el conocimiento de los Reyes sobre ciencia

La gira por España de don Felipe y doña Letizia, que están llevando a cabo este mes para agradecer de manera personal los esfuerzos realizados en la lucha contra el coronavirus, impulsar el regreso a la actividad y apoyar el turismo, está dejando imágenes imborrables. Son ya ocho comunidades autónomas visitadas (este viernes le toca el turno a La Rioja), cientos de kilómetros recorridos y muchas experiencias acumuladas. El paso de los Reyes por algunas poblaciones quedará grabado para siempre entre sus vecinos y visitantes, al igual que su cercanía y profesionalidad. Uno de estos encuentros fue el que Felipe VI y su mujer protagonizaron este martes en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) una visita que dejó un agradable sabor de boca a los médicos, investigadores y científicos que luchan en un ensayo clínico que podría ofrecer un medicamento contra el coronavirus.

Los trabajadores de este centro se quedaron gratamente sorprendidos por lo bien informados y documentados que estaban los Reyes en cuestiones de sanidad, ciencia y COVID-19 y de la labor que se desarrolla en sus instalaciones. Así lo demostraron con sus preguntas y sus puntualizaciones que impactaron a los investigadores. “Nos llamó la atención su información previa sobre todos los proyectos, revisaron una a una las líneas de investigación que tenemos en marcha y en mi caso me preguntaron sobre los estudios genómicos a los que me dedico”, cuenta a HOLA.com Encarna Guillén, genetista clínica, investigadora en el IMIB, que recuerda el paso de los Reyes de manera “muy emocionante y participativo”.

El grado de interés de los padres de la princesa de Asturias y la infanta Sofía llegó a tal punto que quisieron saber cuáles eran los ensayos clínicos de los que ya se tenían resultados preliminares o a que pacientes se les podría administrar un medicamento o la futura vacuna, rememora Guillén. También sobre el proceso científico don Felipe mostró un nivel de conocimiento que sorprendió a esta médico. “El Rey nos preguntó sobre como comprobábamos los datos y como hacíamos para que los resultados no se duplicaran”, asegura.

Si Felipe VI demostró su conocimiento, su esposa no se quedó atrás. “Me admiró que la Reina conociera que existen los biobancos”, explica Teresa Escámez, responsable del Biobanco del IMIB. “Nos dijo que conocía los bancos de tumores para la lucha contra el cáncer y yo me quedé gratamente sorprendida porque no es muy habitual que la gente conozca que existan estas plataformas”, asegura. Desde septiembre de 2010, doña Letizia ostenta la Presidencia de Honor de la Asociación Española contra el Cáncer y su Fundación Científica, donde trabaja de manera activa.

También las enfermedades raras, otra de las patologías en las que doña Letizia está volcada, estuvieron presentes de alguna manera. “Estoy vinculada a la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) y he coincidido en otras ocasiones con la Reina. A pesar de llevar la mascarilla me reconoció y me saludó: ‘Hola, Encarna. ¿Qué tal? Nos hemos visto hace poco’, fue impactante y me pareció de una gran profesionalidad y una sensación emocionante que ella tenga esa sensibilidad”, cuenta esta científica sin poder ocultar su ilusión. “Todo el colectivo (de pacientes, familias y médicos de Feder) notamos su presencia constante, ella está muy interesada en los temas de salud y sabe que la investigación es muy necesaria. En las enfermedades raras el problema es el retraso en el diagnóstico y la escasez de tratamientos y ha interiorizado el sufrimiento de las familias”.

Si sus conocimientos sobre el COVID-19 dejaron sin palabras a los investigadores, no lo fue menos la cercanía y los agradecimientos que los Reyes mostraron con todo el personal. “El Rey hizo hincapié en valorar todo el trabajo realizado en plena pandemia y la Reina se mostró muy atenta y nos llamó a todos por nuestro nombre”, enfatiza Escámez y corrobora su colega. “Me pareció muy humano que nos preguntaran cómo había impactado en nosotros el COVID-19 y nos felicitaron porque la ciencia es importante para vencer al virus”, destaca Guillén.