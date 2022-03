El rey Felipe revive una de sus grandes aficiones al contactar con la Estación Espacial Internacional

No muchos lo saben, pero si don Felipe no tuviera en su destino escrito que un día sería rey de España, seguramente habría podido profundizar en una de sus grandes pasiones, su vocación frustrada: la astronomía. Desde que era muy pequeño, los planetas, las estrellas y, en definitiva, el universo, era algo que le fascinaba. Su abuela materna, la reina Federica, le regaló en una ocasión un telescopio del que raramente se separaba, llegando al punto de perder interés por los estudios por pasarse horas y horas mirando al cielo hasta terminar acostándose muy tarde. Esa es la razón fundamental de que no le gustara nada madrugar.

Este martes, Felipe VI se reencontraba con su afición gracias a su labor institucional. En concreto, el monarca pudo mantener una conversación con el astronauta Cassidy del equipo de la Estación Espacial Internacional, encargado de colocar la primera cámara de reducido tamaño iSIM 170 desarrollado por la empresa española Satlantis y que, a finales de este mes, comenzará a tomar fotografías de la Tierra. Después de siete años de intenso trabajo por parte de la compañía española, se han pasado todas las pruebas de homologación para colocar esta primera cámara óptica en el módulo japonés Kibo.

Japón, ha acogido, pues, este dispositivo en su módulo externo de la Estación Internacional, donde por primera vez será instalada una tecnología de procedencia no japonesa. Ha sido Estados Unidos el responsable de acoplar esta tecnología, y don Felipe ha tenido la oportunidad de ser testigo, como si de un auténtico 'astronauta por un día' se tratase, de este ensamblamiento de primera mano. No estuvo solo en este reencuentro con su gran afición -que llegó a transmitirle en más de una ocasión a su mujer, doña Letizia-. También le acompañó la presidenta de Satlantis, Cristina Garmendia.

Del mismo modo, participaron en la conversación Teresa Ribera -vicepresidenta cuarta del Gobierno-, Daniel Calleja -director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea-, Koichi Wakata -astronauta senior de JAXA-, Jim Bridenstine -administrador general de la NASA-, Arantxa Tapia -consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del País Vasco-, Luigi Pasquali -CEO de Telespazio Group-, Masatoshi Nagasaki -cofundador y CEO de SPACE BD- y Juan Tomás Hernani -CEO de Satlantis-.

Durante el encuentro virtual, el jefe del Estado aprovechaba para transmitir su agradecimiento por poder conectar con la Estación Espacial Internacional 17 años después de la última conexión en directo con España, algo que ocurrió en el año 2003. Además, destacó la importante colaboración entre los tres países implicados -Japón, España y Estados Unidos- y puso de relieve la participación española en el proyecto con una tecnología innovadora en el programa espacial. Por otro lado, dio las gracias por el esfuerzo hecho por la tripulación, la NASA, JAXA y Satlantis, para llegar a este momento, parte del cual pudo verse en un encuentro digital a eso de las siete de la tarde.

