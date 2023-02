El triste aniversario al que se enfrenta Margarita de Dinamarca cuando faltan días para su operación

Margarita de Dinamarca y la Familia Real danesa están viviendo este lunes un día para el recuerdo ya que se cumplen cinco años del fallecimiento del príncipe Henrik, esposo durante más de medio siglo de la soberana. Una jornada marcada por la nostalgia y la melancolía para una Reina que en algo más de una semana tendrá que pasar por la mesa de operaciones para solucionar sus problemas de espalda.

Henrik de Dinamarca, que murió con 83 años tras llevar un tiempo padeciendo demencia y retirado de la vida pública, fue incinerado y siempre renegó por no haber tenido el título de Rey consorte y por su papel de segundón dentro de la Corte.

A pesar de su carácter inconformista, el Príncipe fue el gran amor de la Reina y juntos tuvieron a sus dos hijos: el príncipe Federico, heredero al trono, y el príncipe Joaquín. Dos hermanos que se encuentran distanciados después de que entrara en vigor que algunos nietos de la monaca perderían sus títulos de altezas reales.

Mientras la monarquía daneses recuerda este triste aniversario también se prepara para la importante operación de la reina Margarita. A sus 82 años será intervenida quirúrgicamente el 22 de febrero en el hospital Rigshospitalet de Copenhague ya que sus problemas de espalda “han empeorado”

Tras ellos, la Reina permanecerá ingresada en el centro sanitario y tendrá que seguir una larga rehabilitación que hará que su intensa agenda de compromisos sean pospuestos, cancelados o deberán ser realizados por otros miembros de la Familia Real.

Salvo este contratiempo, Margarita de Dinamarca siempre ha gozado de una excelente salud y no ha dado nunca signos de agotamiento. Así pues, la abdicación no es para ella una opción y hasta ahora no es un asunto que haya estado nunca encima de la mesa.