Joaquín de Bélgica aún no tiene decidido si recurrirá la multa por saltarse el confinamiento La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha incoado un expendiente sancionador al sobrino del rey Felipe de los belgas por su viaje a la ciudad andaluza

La Subdelegación de Córdoba ha abierto un expediente sancionador a Joaquín de Bélgica por saltarse la cuarentena durante el viaje que hizo a finales de mayo a la ciudad andaluza. El Príncipe, sobrino de los reyes Felipe y Matilde, se enfrenta a una multa de 10.400 eruos por saltarse las normas sanitarias de la cuarentena y ahora tiene un periodo de quince días por si decide recurrir la pena económica. El aristócrata, que admitió los hechos y pidió perdón la semana pasada, se contagió de COVID-19 tras visitar España.

Hasta el momento y tal como ha informado el abogado cordobés del Príncipe, Mariano Aguayo Fernández de Córdova, a HOLA.com aún "no hemos decidido si recurriremos o no. Todavía no tenemos el expediente administrativo y tenemos que verlo con tranqulidad", ha manifestado a la vez que estima que la semana que viene es posible que ya sepan que estrategia abordarán. El hijo de la princesa Astrid, de 28 años, podría ver reducido el montante de la pena económica a la mtiad (5.200 euros) por pronto pago.

Aunque algunas informaciones apuntaron a que el joven había regresado a su país, lo cierto es que sigue en Córdoba cumpliendo con las medidas de aislamiento y se encuentra "mejor" de salud tras haber dado positivo en COVID-19. No obstante, "es consciente de lo que ha hecho", asegura su letrado.

La Casa Real belga confirmó que el sobrino del soberano había dado positivo en coronavirus después de participar en dos fiestas familiares en Córdoba. Informó que se desplazó a España el 24 de mayo y justificó el traslado por motivos de trabajo ya que iba a hacer unas prácticas laborales. Después se supo que participó en dos eventos por el cumpleaños de su novia, la cordobesa Victoria Ortiz, con la que lleva seis años de discreta relación. Aunque en un principio se dijo que una de sus fiestas había duplicado el aforo permitido en la fase 2 de la desescalada, la Policía ya ha aclarado que en ninguna de las dos reuniones se superó el límite de 15 personas permitido.

