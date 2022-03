El Gobierno belga se pronuncia sobre el príncipe Joaquín tras la polémica

La fiesta cordobesa le está saliendo muy cara a Joaquín de Bélgica. El príncipe, hijo de la princesa Astrid, y por tanto, sobrino del rey Felipe de los belgas, viajó a España recientemente donde acudió a una reunión familiar en la ciudad andaluza en la que no respetó, en sus propias palabras, “todas las medidas de la cuarentena” y tras la cual dio positivo en COVID-19. La Policía española ya ha abierto una investigación y el aristócrata podría enfrentarse a una sanción de entre 600 y 10.000 euros. Tras pedir disculpas y admitir su error, su caso ha llegado al Gobierno belga que ha dado por cerrado el caso. Mientras, sus padres reaparecían en un acto público en medio de la polémica en el que informaron cómo se encuentra su tercer hijo de 28 años.

Ha sido la primera ministra belga, Sophie Wilmès, la que se ha pronunciado al respecto en la reapertura del Atomium de Bruselas, la escultura formada por nueve esferas de acero que es todo un símbolo de la ciudad, que ha estado cerrada por el coronavirus. Allí coincidió, precisamente, con los príncipes Astrid y Laurenz. La mandataria ha querido zanjar el tema al declarar que “es un ciudadano que se disculpó por un comportamiento que lamenta. Dice que asumirá todas las consecuencias y eso es bastante normal. Caso cerrado”, fue todo lo que dijo Wilmés al respecto en declaraciones recogidas por RTL.

Los padres del príncipe Joaquín, cuya aparición generó mucha expectación mediática en Bruselas, se negaron a responder a los periodistas congregados, aunque dejaron caer que su hijo está mejor. Ellos como medida de prevención también se sometieron al test del COVID-19, que arrojó un resultado negativo.

El pasado fin de semana, la Casa Real belga confirmó que el sobrino del soberano había dado positivo tras participar en una fiesta familiar en Córdoba. Según la denuncia de la Junta de Andalucía el encuentro se produjo en un domicilio particular y congregó a una treintena de personas, un número que duplica al permitido en la fase 2. Tras confirmarse su positivo, el Príncipe entonó el mea culpa y pidió disculpas a través de un comunicado difundido por su abogado en Córdoba, Mariano Aguayo Fernández de Córdova. “Me gustaría disculparme por no haber respetado todas las medidas de la cuarentena durante mi viaje. En estos momentos difíciles no pretendía ofender ni faltar el respeto a nadie. Me arrepiento profundamente de mis actos y acepto las consecuencias. Joaquín de Bélgica”, explicaba la nota.

La monarquía belga informó que el Príncipe se desplazó a España el pasado 24 de mayo justificando su viaje por motivos de trabajo ya que iba a hacer unas prácticas laborales. Pero el sobrino del soberano, que ostenta el título de archiduque de Austria- Este, tiene otro vínculo con Andalucía: su relación con la cordobesa Victoria Ortiz, cuyo romance fue confirmado por la revista ¡HOLA! en noviembre de 2017. A pesar de haberse infectado, tiene síntomas leves y su estado de salud “no es preocupante”, según fuentes de Palacio.

