Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo, cuando los gestos y miradas lo dicen todo

Pierre Casiraghi (36 años) y Beatrice Borromeo (38) están tan enamorados como el primer día, desde aquella vez que se cruzaron por casualidad sobre la alfombra roja del festival de cine de Cannes en 2010, mientras ella trabajaba de periodista cubriendo el certamen y él acudía como miembro la realeza monegasca. El destino los cruzó y surgió un flechazo que les dura todavía, algo que parece más que evidente por las últimas imágenes de la pareja y que destilan puro romanticismo.

El paraíso italiano de Beatrice Borromeo en los lagos del Piamonte

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El matrimonio, uno de los más atractivos, glamuroros y sofisticados del panorama 'royal' europeo, acudía este domingo a la gran final del Masters 1.000 de Montecarlo. Ambos compartían el palco de honor con los príncipes Alberto y Charlene, quienes a su vez asistían con su hijo Jacques pero sin la presencia de la hermana melliza del pequeño, Gabriella. Durante el choque que enfrentó al griego Stéfanos Tsitsipás -pareja de Paula Badosa- contra el noruego asper Ruud, hubo muchos detalles que llamaron la atención. Entre ellos, sin duda, estaba la chispa que mantienen y la química que hay entre Pierre y Beatrice.

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi, los príncipes del glamour en Saint-Tropez

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Como si de dos jovenes que acabaran de comenzar una relación se tratara, los gestos de cariño y complicidad entre ellos fueron una constante. Cuando se miraban, se agarraban de la mano, se daban caricias y arrumacos o se decían cosas al oído, cualquiera diría que están en una eterna luna de miel. Se adoran y no hay más que verlos juntos, pero no solo en esta ocasión durante su asistencia al evento deportivo. También se han mostrado muy unidos en sus anteriores apariciones, ya que Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo están plenamente integrados en la vida de Palacio y participan asiduamente de la agenda oficial de los Grimaldi.

Entramos en Rocca di Angera, el imponente castillo medieval de los Borromeo

VER GALERÍA

Así ocurría el pasado 23 de marzo durante la celebración del Baile de la Rosa, donde no se separaron ni un segundo en la majestuosa fiesta de temática disco que se organizó en aquella fecha; también el 13 de enero en la inauguración de una nueva edición del Circo Internacional de Montecarlo; el 19 de noviembre en los festejos por el Día Nacional de Mónaco; el 26 septiembre en el desfile de Christian Dior en París Fashion Week; el 31 de mayo para conmemorar los cien años del nacimiento del recordado Rainiero III, o el 28 de ese mismo mes por el Gran Premio de Fórmula 1 que tiene lugar en el circuito urbano del Principado.

Beatrice Borromeo completa su look de terciopelo con un tocado 'pillbox' y joyas de flores

VER GALERÍA

Es decir, que el hijo menor de Carolina de Mónaco no suele perderse ningún gran evento de su familia, siempre acompañado por la mujer que, a su vez, fue criada en el seno de una de las sagas aristocráticas más importantes de Italia. Cumplirán su noveno aniversario de boda el próximo 25 de julio, el de una historia de amor que parece sacado de un cuento de hadas. Se casaron primero por lo civil en 2015 en los jardines del palacio Grimaldi y, solo unos días después, lo hicieron en una ceremonia religiosa en las islas que son propiedad de la familia Borromeo, en el lago Maggio­re, en Italia.

Beatrice Borromeo: sus imágenes más entrañables junto a los tres amores de su vida

VER GALERÍA

Desde entonces, su relación es más que sólida y juntos han dado la bienvenida a las dos personas más importantes de su vida: Stéfano, nacido el 28 de febrero de 2017; y Francesco, que vino al mundo el 21 de mayo de 2018. Los pequeños, de 7 y 5 años respectivamente, son su razón de ser. "Ver a mi marido jugar con mis hijos a diario es lo que más me llena el corazón. A pesar de lo complicada que es la maternidad a veces, es una fuente de amor inagotable", decía Beatrice el pasado enero en Harpers Bazaar.

¿Por qué Beatrice Borromeo se convirtió en el azote de Víctor Manuel de Saboya?

VER GALERÍA

La directora y productora de documentales, que a su vez es todo un icono de belleza y estilo, reconoce también el papel fundamental que ha tenido Pierre en cada paso que ella ha dado desde que le conoció. Según cuenta ella misma, animándola y apoyándola a la hora de perseguir sus metas y relegando a un segundo plano otros intereses. "Le estoy muy agradecida por ello, porque siempre ha sido muy generoso. Yo también lo he sido con él porque he aprendido que un matrimonio nunca es 50/50. Ni puede serlo. A veces, está desequilibrado y no pasa nada. Lo importante es que no siempre está desequilibrado en la misma dirección", decía en agosto de 2023 a Vanity Fair.

Beatrice Borromeo, vacaciones de amor y lujo en la Costa Azul junto a Pierre Casiraghi

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Beatrice Borromeo, su capítulo monográfico de la serie Royals. Un especial sobre la aristócrata italiana, esposa de Pierre Casiraghi y madre de dos niños, que es sinónimo de elegancia y sofisticación. Una digna sucesora del estilo hollywoodense de Grace Kelly. ¡No te lo pierdas!