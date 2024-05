Alejandro de Serbia habla por primera vez de su diagnóstico de cáncer movido por el ejemplo de su primo Carlos III

Horas después de conocerse que Carlos III padece cáncer y ha comenzado ya su tratamiento, uno de sus familiares ha seguido su ejemplo y ha hablado abiertamente de la enfermedad que padece. Se trata de Alejandro de Serbia, primo del monarca británico, de la reina Sofía y único hijo del último rey de Yugoslavia, Pedro II. El jefe de la Casa Real de Karađorđević ha escrito un comunicado en el que por primera vez relata su diagnóstico, que hasta ahora había optado por mantener en secreto, se sincera sobre el "terror" que sintió cuando se lo comunicaron y comparte con naturalidad los sentimientos que le han invadido a lo largo de esta etapa que está atravesando.

"La palabra cáncer no es algo que nadie quiera escuchar. Puedo hablar de ello desde mi lado personal también, porque sé muy bien cómo te sientes cuando los escuchas. Qué aterrador y horroroso para la familia también, cómo se mezclan todos los sentimientos y no se puede pensar en otra cosa. Puedo hablar de esto, ya que recientemente vencí al cáncer. Evité hablar de ello públicamente, ya que es un asunto personal que nos concierne solo a mi familia y a mí, pero la franqueza del rey Carlos sobre su salud me ha animado a compartir mi experiencia", ha comenzado a decir el ahijado de Isabel II.

"Este tipo de noticias, aunque trágicas, pueden animar a la gente a tomar medidas y cuidar más su salud [ ...]En diciembre del año pasado descubrí que tenía cáncer de próstata temprano. Un año antes me había hecho un chequeo, me hicieron una resonancia magnética y notaron algo sospechoso. Se hizo una biopsia y todo estaba bien. Un año después, aunque no tuve síntomas, la resonancia mostró una vez más imágenes que preocupaban y esta vez los resultados de la biopsia mostraron lo que todos tememos", ha detallado.

"En ese momento estaba aterrorizado. Pero no estaba solo. Y no estoy hablando sólo de familiares y amigos, sino de todas las personas que luchan contra esta enfermedad. Después del diagnóstico, seguí todos los pasos que los médicos me recomendaron que diera, hice todas las búsquedas necesarias antes de la intervención, fui a la cirugía, me hice todos los controles obligatorios después de la intervención y finalmente escuché las mejores noticias de mi doctor: Ahora todo está bien", ha asegurado el príncipe, que va a continuar con los controles rutinarios.

Un mensaje para su primo Carlos III

Alejandro Karađorđević también ha dedicado unas palabras de aliento a su "querido primo y amigo" Carlos III, que esta misma semana ha comenzado con el tratamiento del cáncer que le descubrieron durante su reciente ingreso por un agrandamiento benigno de la próstata. Reconoce sentirse "profundamente preocupado", espera que el monarca británico "también gane la batalla más importante" y puntualiza que el hecho de haber sido diagnosticado en una etapa temprana, como ha detallado esta misma mañana el primer ministro Rishi Sunak, "da grandes esperanzas".

