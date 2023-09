Todas las pistas que podrían indicar que Olympia de Grecia ha roto con Peregrine Pearson

Realeza, aristocracia y élite económica, la pareja formada por Olympia de Grecia y Peregrine Pearson es un insuperable cóctel de éxito, pero ¿siguen juntos? Podría haber cambios en la vida sentimental de la hija de Pablo y Marie-Chantal de Grecia cuando han pasado tres años desde que saliese a la luz su romance con el llamado a ser vizconde de Cowdrey. No son pocos los indicios que hacen pensar que jóvenes han separado sus caminos.

La última vez que se les vio juntos en público fue en un evento en Londres en noviembre de 2022, pero los rumores comenzaron a cobrar fuerza en verano. La ausencia de Peregrine en el cumpleaños de Olympia a finales de julio, así como en las últimas vacaciones familiares -a las que sí acudieron las novias de sus hermanos Achileas y Constantino- fue llamativa. Hay que tener en cuenta que el primer novio oficial de la nieta de Constantino de Grecia ya había acudido a importantes celebraciones como la boda de su tío Philippos de Grecia y Nina Flohr y también la había compañado a una escapada a los Alpes en enero. Sin embargo, no olvidemos que Olympia y Peregrine tienen 27 y 28 años y poco termómetro más fiable que las redes sociales para tomar el pulso a una pareja de la generación Z.

Olympia de Grecia, la evolución de una it-girl cada vez más parecida a su madre

Los seguidores de la it girl, que ya suman cerca de 300.000, no tardaron en darse cuenta de que en su cuenta ya no hay rastro de las fotos que había publicado junto a su novio, que, además, ha dejado de seguirla. Para muchos esta es la pista definitiva, pero, además, el periodista del Daily Mail Richard Eden, asegura que una fuente anónima del entorno de la Princesa ha confirmado que ya no están juntos.

Podría ser el final de un romance que se conoció en agosto de 2020 cuando Olympia celebró su 24º cumpleaños junto a su familia y su nuevo chico en la isla griega de Spetses. Entonces compartió la primera imagen con Pearson disfrutando de un paseo en moto por la isla del golfo Sarónico. Fue ¡HOLA!, en exclusiva, quien identificó entonces al afortunado. Peregrine es hijo de Michael Pearson, cuarto vizconde Cowdray, y de Marina Rose Cordle, hija del parlamentario conservador John Cordle. En un futuro, Peregrine será el quinto vizconde Cowdray y heredará el imperio Pearson, uno de los mayores gigantes editoriales y de libros de texto del mundo.

De confirmarse los indicios, el futuro ya no será compartido, pero, en cualquier caso, es prometedor para ambos. Olympia de Grecia, digna heredera de la elegancia de su madre, es un auténtico icono de estilo y domina las alfombras rojas como nadie. No en vano, forma parte del selecto club de las influencers de sangre azul y cada vez triunfa más en su faceta de modelo. Además, ante cualquier contratiempo cuenta con el apoyo incondicional de sus padres y sus cuatro hermanos, a los que se encuentra muy unida.

