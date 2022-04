El príncipe Hisahito, ilusionado ante su nuevo reto en una prestigiosa escuela de Japón

Aunque llevaba puesta la mascarilla por la norma que marcan los protocolos anti-covid, en su rostro se podía adivinar la sonrisa de quien empieza una nueva etapa con toda la ilusión del mundo. A sus 15 años, Hisahito de Japón ha ingresado ya en la Escuela Secundaria Otsuka de la Universidad de Tsukuba para, como otros jóvenes de su edad, continuar con sus estudios y seguir formándose al más alto nivel. Este sábado por la mañana se celebraba la ceremonia de inauguración del curso en este centro educativo ubicado en el barrio residencial de Bunkyo Ward a las afueras de Tokio, acto que tenía lugar en el gimnasio del mismo y al que acudían los padres del protagonista: el príncipe Akishino y la princesa heredera Kiko. El joven, segundo en la línea de sucesión al trono de crisantemo, lucía un traje de chaqueta azul oscuro y corbata de rayas. Atuendo que no correspondía a ningún uniforme, puesto que dicha escuela no cuenta con una indumentaria característica ni obligatoria para sus alumnos.

Sobre esta nueva andadura, Hisahito ha declarado que "me gustaría concentrarme en mis estudios y profundizar aún más mi comprensión de las cosas que me interesan", decía ante los reporteros allí presentes, tal y como recoge The Japan Times. Por su parte, sus progenitores señalaban hoy en un comunicado oficial que esperan que su único hijo varón “lleve una vida satisfactoria en la escuela secundaria”, lugar al que accede tras aprobar el pasado 13 de febrero los exámenes de ingreso. El matrimonio se mostraba entonces encantado con este centro educativo que "valora la libertad y la autonomía en la toma de decisiones", señalaban. Se trata de una escuela donde se han formado con anterioridad hasta tres ganadores del Nobel: Leo Esaki, Hideki Shirakawa y Sin-Itiro Tomonaga. Además, es reconocida y tiene gran reputación por sus departamentos de física, informática y economía.

Cabe recordar que la elección de esta escuela rompe con la tradición de la Familia Imperial, ya que sus miembros habitualmente estudian en la Universidad Gakushuin, fundada en el siglo XIX para albergar a niños de la aristocracia japonesa. Por su parte, las dos hermanas mayores del príncipe, Mako y Kako, se graduaron en la Universidad Cristiana Internacional de Tokio. A mediados del pasado marzo, el sobrino del emperador Naruhito se graduaba con honores en la Escuela Primaria Ochanomizu de Tokio y dejaba atrás la polémica tras ser acusado de plagio por uno de sus trabajos escolares. La familia se pronunció al respecto reconociendo que las citas eran "inadecuadas" e “insuficientes”, mientras que su hijo reconocía su responsabilidad y se comprometió a revisar la bibliografía para añadir más y comunicar los cambios al certamen literario al que había presentado su texto.

