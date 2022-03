Fallece el príncipe Azim, hijo del sultán de Brunéi, a los 38 años

Brunéi está de luto tras el fallecimiento a los 38 años del príncipe Haji 'Abdul' Azim, sexto hijo del sultán Hassanal Bolkiah y Mariam Aziz, segunda esposa del monarca. Según ha informado la televisión pública del país, ya ha sido enterrado en el mausoleo real de Bandar Seri Begawan, donde reposan varios sultanes y los miembros de la Familia Real. Además, ha sido decretado un periodo de siete días de luto en el que todas las banderas del país deberán ondear a media asta y quedan suspendidos los eventos de entretenimiento o celebraciones. Por el momento, Palacio no ha hecho públicas las causas de la muerte.

El príncipe Azim tenía once hermanos y era el cuarto en la línea de sucesoria de este sultanato asiático regido desde hace 53 años por Hassanal Bolkiah que, a los 74 años es el monarca que más tiempo lleva en el trono por detrás de Isabel II de Inglaterra. Su madre es la segunda esposa del sultán, una azafata de la línea Royal Brunei Airlines que se convirtió en princesa al casarse en 1981. Se divorciaron tras 22 años de matrimonio y cuatro hijos en común, siendo Azim el mayor de todos.

Se trataba de uno de los príncipes de Brunéi más conocidos, junto con su hermano pequeño Mateen que, con 29 años es todo un influencer. Haji 'Abdul' Azim se formó en Reino Unido en Leighton Park School y en Oxford Brookes University. Aunque comenzó su formación militar, no llegó a finalizarla ya que sus intereses iban por otros derroteros. El cine era una de sus grandes pasiones y llegó a producir en 2014 la película You are not you, que narra la lucha de una mujer contra la enfermedad de Lou Gehrig, y Dark Place, un filme de misterio protagonizado por Charlize Theron.

Brunéi es un pequeño estado del sudeste asiático situado en la isla de Borneo con grandes reservas de petróleo y gas que lo convierten en uno de los países más ricos del mundo. Además de tener una de las rentas per cápita más altas del mundo, su casa real también se caracteriza por una gran ostentación y fastuosidad, de la que hacen gala en cada una de sus celebraciones. El reinado del sultán también ha sido muy cuestionado por aprobar leyes que vulneran los Derechos Humanos y algunos rostros conocidos como George Clooney o Elton John han pedido el boicot la cadena de hoteles que el mandatario tiene en Estados Unidos. Sin embargo, el príncipe Azim nunca se involucró en los negocios de su padre y siempre se ha codeado con las estrellas de Hollywood y ha mostrado una gran conciencia social, en especial en lo referente a la inclusión de las personas con discapacidad.