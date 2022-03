Así es. La capital española llega al puesto 15 de esta clasificación con valores medios en todas las categorías si los comparamos con el de otras ciudades de la lista: su tasa de felicidad se sitúa en un 6,4/10, la tasa de criminalidad es de 41,25/100, bastante más elevada que en Helsinki, con un nivel de contaminación de 39,40/100 (preocupante, pero no es de los más altos de las ciudades incluidas) y con un coste por crecimiento de hijo de 140,31€/mes, siendo, junto al de París, el más bajo de todos.