Seguro que conoces a Eliza Doolittle, una florista callejera de los suburbios londinenses no demasiado bien hablada que suscita el interés del profesor de fonética Henry Higgins. Si aún no te suena, te ayudamos. Es la protagonista del musical My Fair Lady, basado en la obra de teatro Pigmalión (1913) de George Bernard Shaw. Higgins, fascinado por esta joven, apuesta con su amigo Coronel Pickering a que es capaz de enseñar a Eliza a hablar correctamente y hacerla pasar por una dama de la alta sociedad. En la gran pantalla, Audrey Hepburn fue la encargada de darle vida y de que nos quedásemos con esa mítica frase de “la lluvia en Sevilla es una pura maravilla”.

Eliza es un nombre de origen hebreo que se corresponde con una mujer positiva y fuerte, que significa ‘la ayuda de Dios’.