“El chupete vino para hacernos la vida más fácil a los padres y no a los hijos”, nos dice la experta. Es una herramienta que satisface una necesidad de succión que tienen los bebés que, por diversos motivos, no podemos satisfacer siempre. Por tanto, “se puede usar sin abusar”, ofreciéndoselo al bebé en un momento en concreto y tranquilizarle, pero no hay que dejárselo nunca a mano . Y es que, como nos explica Eider Unamuno, “el chupete ocupa un espacio entre los dientes que provoca que la lengua se sitúe muy abajo y, después, es difícil corregir esa postura”.