Una anciana, muy enferma de la vista llama al médico con la promesa de pagarle después de que le cure y no antes. El doctor, que comienza el tratamiento despacio, día a día le va aplicando un ungüento a la mujer y le va robando todas las cosas que tiene en casa. El día en el que la vieja por fin ve, se da cuenta de que no le queda nada. El médico, aún así, exige el pago, a lo que la vieja le responde que “ahora, no ve nada”. Así, este relato nos enseña cómo los malvados se olvidan de que sus actos sirven de prueba contra ellos mismos. Un relato corto que se recoge en esta amplia recopilación de las más clásicas y conocidas historias con moraleja. Y no solo protagonizada por animales.

Edad recomendada: a partir de 10 años.