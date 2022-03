Y, ahora, lo que tenemos no es un dragón, ¡sino un dinosaurio! Con él, quizás, podamos motivar a nuestros hijos a usar el orinal e ir solito al baño. Pues no se centra en la caca en sí, sino en el proceso de aprender a dejar el pañal de lado e ir al baño. El álbum es muy divertido y en sus solapas se van descubriendo todas las cacas del dinosaurio que, por cierto, no son todas enormes. Hay muchos tipos y todas ellas van al baño.

Edad recomendada: a partir de 3 años.