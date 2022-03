El confinamiento disparó las ventas directas de Lego durante 2020 en más de un 20% , con un increíble crecimiento en los países de Europa Occidental. Y es que, el quedarnos en casa, nos ha enseñado lo importante que es el ocio dentro de casa y no dárselo todo a las pantallas. Volver a jugar con las manos.

Los juguetes de construcciones no son para nada algo nuevo, pero sí las colecciones exclusivas que esta marca ha sacado al mercado en los últimos años. Y no son solo para niños. Una de las que más éxito tiene es la de Star Wars o Marvel. Con la llegada de Disney+ a muchos hogares, no dudamos en que alguna de sus películas habéis visto, porque son la herencia cinematográfica que pasamos de padres a hijos. Si no quieres nada tecnológico, este podría ser un buen regalo. Causan sensación y expectación, porque la marca danesa promete ampliar la colección. Y fue Iron Man quien se hizo famoso cuando hace un par de meses Mario Casas recogía su preciado Goya.