La vacunación es el método más eficaz para prevenir posibles enfermedades infecciosas. Esto es una afirmación que ningún médico puede negar. Por tanto, ya tenemos nuestro primer verdadero. Sin embargo, en cuanto a las vacunas contra el SARS-CoV-2 nos surgen tantas preguntas que lo ponemos todo en duda. Desde los posibles efectos secundarios que tanto nos preocupan (en el caso de la vacuna de Astra Zeneca Oxford, está generando incluso un debate social), hasta cuál es la más apropiada para mí, debo vacunarme si soy alérgico o qué hago si lo que quiero es quedarme embarazada.

Ante esta última pregunta, surgen otras muchas, como qué hacer si estoy inmersa en un proceso de fertilización (¿podría afectar a su éxito?), si ya me he quedado embarazada o si soy madre lactante. Las últimas noticias, además, dejan un poco en stand by su respuesta. Es más, una de las dudas que les surge a la comunidad científica es, precisamente, si la vacuna puede administrarse a mujeres embarazadas. Esto es porque este grupo de mujeres han sido excluidas en alguna de las fases de los ensayos clínicos que se han llevado a cabo con las vacunas. Y las opiniones están divididas. Por eso, hemos creado una pequeña guía para que, según tu caso, puedas tomar una decisión.