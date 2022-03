Este precioso álbum ilustrado nos lleva a recorrer el mar con Cangrejita. Es su primer día en él y no sabe si le gustará o no, qué sentirá cuando se suba a una ola o todas las cosas que tiene que conocer en este mundo desconocido para ella. Es un libro para recordar y hacer ver a los más pequeños la emoción de descubrir cosas nuevas. Y no va sola, le acompaña su papá Cangrejo. Al igual que harás tú cuando se lo leas a tu hijo, porque el público al que va dirigido es de los que escucha con mucha atención, pero aún no lee. Si quieres, tiene versión en inglés.

Nos gusta porque...trata el tema de la emoción por conocer cosas nuevas.

Edad recomendada: a partir de 2 años.