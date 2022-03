Dentro de este proyecto educativo, actualmente tiene mucho peso las horas dedicadas a la enseñanza de idiomas y la forma de hacerlo. Cuanto antes aprendan nuestros hijos con la inmersión en otro idioma -ya sea en el inglés, como en cualquier otro-, será mucho más sencillo aprenderlo. Además, no es solo de cara a su etapa laboral, sino que tiene muchos beneficios para el desarrollo cognitivo. Deberás valorar, sobre todo, la posibilidad de elegir un centro bilingüe o no. Ahora muchos colegios públicos, ya no solo privados, lo son.