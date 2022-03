Ni estrés ni ansiedad. Si le preguntas a cualquier experto o ginecólogo, te dirá que el estrés es precisamente el peor enemigo de este momento. Ten en cuenta que, en una situación ideal, la probabilidad de quedarte embarazada en cada ciclo menstrual varía de entre 30-35%. Si no lo logras a la primera, tienes que ser paciente y mantenerte relajada. Será, sin duda, la primera recomendación que te haga tu médico. Y aunque veas que ese porcentaje no es demasiado alto, también debes saber que el 80% de las parejas logran el embarazo en el plazo de un año. Quédate mejor con esta estadística, disfruta siempre de las relaciones sexuales y que la ansiedad no se apodere de tí. Y, mucho menos, el estrés por no estresarte, que también existe.