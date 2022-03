La infancia es la mejor edad para el aprendizaje. El niño es mucho más receptivo a los estímulos y, durante esta etapa, es relativamente sencillo que el niño adquiera conocimientos y aptitudes que luego se pueda llevar a la edad adulta. Por eso, es un momento que debemos aprovechar. Y debemos hacerlo para conseguir una educación de 360 °C, que incluya también el desarrollo de su creatividad. No vale solo con potenciar el desarrollo de su pensamiento cognitivo o racional, sino también aquel que aún conserva una gran capacidad de imaginación, el que regula la intuición o la autoestima.

Existen multitud de formas de hacerlo, con actividades de diversa índole y que nos hablan de la importancia de cultivar una infancia creativa para educar a los más pequeños en la autosconsciencia, en valores humanos y, sobre todo, en el respeto y la libertad. Una de las últimas herramientas es lo que se conoce como Programación Neurolingüística (PNL) y, sobre ella, hemos querido hablar con Susanna Arjona, licenciada en Ciencias de la Educación y Pedagogía Terapéutica, que en su último libro Cultivar una infancia creativa (Amat Editorial) nos muestra cómo basarnos en el respeto, en la gestión de las emociones y en la propia intuición para construir una buena autoestima en nuestros hijos. Este será el primer paso para educarle de manera global y en comunidad.

¿Qué es la Programación Neurolingüística (PNL)?

Es el arte de estudiar cómo creamos la realidad de forma subjetiva. Es decir, cómo pienso lo que pienso, hago lo que hago y me pasa lo que me pasa. Se basa en estudiar los patrones que nos guían, patrones inconscientes que aprendimos durante los 7-8 años de vida y en base a los cuales hemos construido todo lo demás. Nos guste o no, no somos tan originales, funcionamos en base a cosas que nos resultaron productivas en un determinado momento, los patrones de conducta, y que cuando somos adultos ya no nos son tan útiles. Por eso en algunas áreas nos vemos limitados o sin éxito. La PNL respondería a la pregunta de ¿cómo creamos la realidad que vivimos?