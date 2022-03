El estreñimiento es un trastorno caracterizado por la dificultad e imposibilidad de evacuar que puede ser habitual en los niños y bebés. Al menos, más frecuente de lo que imaginas. Bien es cierto que las deposiciones que podríamos llamar ‘normales’ son diferentes en cada niño, pero también es verdad que los músculos abdominales de los más pequeños son aún muy débiles y lo que podríamos ver como síntomas de estreñimiento (llorar, empujar y enrojecerse, por ejemplo), no tiene por qué preocuparnos. Si las deposiciones son blandas y suaves, probablemente, no haya ningún problema. Pero, ¿si no lo son?

Como nos confirma la Dra. Aránzazu Recio Linares, especialista en Gastroenterología Infantil y Nutrición de la Unidad de Pediatría y Neonatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid), “el estreñimiento es un problema frecuente en la infancia y afecta por igual a ambos sexos”. Lo habitual es que el recién nacido realice entre 4-6 deposiciones al día, aunque “la variabilidad es mucho mayor si se recibe lactancia materna”.

Sin embargo, nos advierte la Dra. Recio que “el estreñimiento no puede definirse exclusivamente como un descenso en el número de las deposiciones, puesto que existen otras características (como la dureza de las heces o el dolor) que se deben valorar”. Aunque sí que es cierto que el número normal de deposiciones disminuye con la edad.

Así, más del 90% de los estreñimientos en la edad infantil se engloban dentro de los trastornos funcionales y no se deben a ninguna enfermedad. Solo en un 10% de las ocasiones forman parte de enfermedades orgánicas como hipotiroidismo, enfermedad celíaca, alergia a proteínas de la leche de vaca, enfermedades de la motilidad intestinal, enfermedades neurológicas o uso de medicamentos. El estreñimiento funcional tiene un origen bio-psico-social y viene definido por los Criterios Roma IV.