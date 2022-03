Esta película norteamericana, estrenada el año pasado, narra la historia de cuatro invasores alienígenas que secuestran a todos los superhéroes que habitan la Tierra. Sin embargo, se olvidan de los hijos de éstos, quienes deben unirse y aprender a trabajar en equipo si quieren salvar, no solo a sus padres, sino al mundo entero. Es una historia de superación en la que se aprecia cómo puede ser que los niños estén más preparados que su generación anterior para solventar muchos problemas, ¿por qué no? Aún así, su trama no es demasiado profunda, pero entretiene, que es su objetivo.

El reparto está encabezado por Pedro Pascal, en el papel de Marcus Moreno y retirado de la acción tras una promesa realizada a su hija y vigilante de las oficinas centrales de los superhéroes, y Priyanka Chopra. Pero los verdaderos protagonistas son los hijos de todos ellos, llamados Los Heróicos.