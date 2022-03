Fomentar la lectura a esta edad es bastante complicado, pero no por ello no podemos negarle a nuestro bebé su primer libro. ¿Por qué no hacerlo con uno de juegos? Este de Lilliputiens está inspirado en los animales de la granja y te permitirá contarle su primera historia, mientras él o ella descubre los sonidos de los propios animales, la textura suave del libro y favorecerá también su desarrollo sensorial. Además, cuenta con un mordedor para el proceso de dentición de los bebés que hayan comenzado con él. Y es que, todos los pequeños, tienen que tener su primer cuento de tela.