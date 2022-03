Cómo dar a tu bebé un masaje relajante para que lo disfrute al máximo

Si utilizas cremas, naturales y sin componentes químicos

Para Iñaki Pastor, estos productos no son ni imprescindibles ni necesarios, por el simple hecho de que “el ser humano toca, siente y da masajes a sus bebés desde hace siglos, mucho tiempo antes de que desarrolláramos este tipo de productos”. Por tanto, no es necesario el uso de cremas o aceites. Pero, en el caso de querer usarlos, “es fundamental que sean absolutamente naturales, sin componentes químicos y sin olores artificiales”. Una petición que no se refiere solo a un tema de salud para la piel, sino de evitar la irritación de las mucosas respiratorias del bebé, que son muy sensibles a todos los ambientadores o perfumes.