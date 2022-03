Cómo hacer flores con rollos de papel higiénico

A diario descartamos muchos materiales que pueden servirnos para decorar algún rincón de nuestra casa y que, además, mantendrá a nuestros hijos entretenidos toda una mañana. Es el caso de los rollos de papel higiénico. Tienen infinitas utilidades y, entre ellas, hemos querido proponerte una. Con la primavera como excusa y la sostenibilidad siempre en mente, te dejamos un paso a paso sencillo para que elabores una corona de flores con tus hijos.

Los materiales son fáciles de conseguir y, seguramente, tengas muchos de ellos en casa. Si no es así, no te preocupes, te damos alternativas. Leyendo con atención las instrucciones que te damos, no te quedará ninguna duda. Lo único, si tu hijo es aún demasiado pequeño y no maneja con soltura unas tijeras o pegamento, lo mejor es que lo haga todo con tu ayuda y supervisión.

Materiales que necesitas

Rollos de papel higiénico de cartón. Puedes también utilizar los rollos de papel de regalo, que serán mucho más largos o los del papel de cocina, que tienen un tamaño medio. Al final, como vamos a recortarlos, nos valen todos.

Unas tijeras.

Una pistola de silicona o un bote de pegamento, pero no de barra. Te recomendamos, si no dispones de lo primero, que escojas una cola blanca de manualidades.

Pinturas. En este caso, lo mejor van a ser las témperas, porque será mucho más sencillo cubrir toda la superficie del rollo con ellas. Puedes utilizar lápices de colores, rotuladores o ceras, pero el proceso será mucho más largo.

Un poco de plastilina o papel maché.

Paso 1. Pintar los rollos de papel higiénico

Una vez has conseguido reunir el número de rollos de cartón adecuado (todo dependerá del tamaño de tu corona o de los rollos elegidos), lo primero es pintarlos. Nos será mucho más fácil hacerlo si tenemos la pieza entera que después de recortarlos. Cubre con una brocha y la tempera elegida toda la superficie. Deja secar.

Ten en cuenta que, por un lado, deberás pintar algunos de verde para las hojas y, por otro, utilizar colores como el amarillo, el rosa o el naranja para los pétalos.

Paso 2. Formar nuestros pétalos y hojas de cartón

Para ello, colocamos nuestro tubo o rollo de cartón en horizontal y lo aplastamos bien, marcando los dos bordes que nos quedan. A continuación, recortamos transversalmente anillos de 1-2 cm de grosor. Queda más bonito cuanto más fino lo hagamos, pero todo depende de la destreza del artista.

Fíjate en la imagen a continuación para ver de lo que hablamos. Lo hacemos con todos ellos, tanto los rollos que hemos reservado para las hojas como los que hemos pintado para que sean pétalos.