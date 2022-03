Cuándo es aconsejable acudir con tu hijo a un logopeda

Las señales que nos dan nuestros hijos, en cuanto a desarrollo del lenguaje y el habla, son muy significativas. Además, suelen ser habituales y pensamos que se trata de algo puntual que quizás desaparezca con el tiempo. En muchos casos, puede ser así, pero en otros, el tiempo juega en nuestra contra y puede ser perjudicial no ponerle remedio. Así lo confirman los logopedas, quienes señalan que es aconsejable consultar a un especialista si vemos ciertos signos de alarma. Pero, ¿cuáles son? ¿sabemos identificarlos?

La logopeda Laura Castro Romero, vocal de la junta directiva del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid (CPLCM) y miembro de su Comisión de Educación, nos ayuda a saber en qué debemos fijarnos o cómo podemos darnos cuenta de que nuestro hijo necesita ir a un logopeda, además de contarnos cuáles son los problemas más frecuentes.

Síntomas de que tu hijo debe acudir al logopeda

Como punto de partida, la experta nos sitúa: “el logopeda especialista en población pediátrica atiende diversas patologías y debe acudirse a él cuando exista una sintomatología que así nos lo aconseje”. Además de dividir los síntomas para tener una mejor visión de ellos:

Con respecto al habla y al lenguaje. “Es muy importante acudir al logopeda si a la edad de 2 años nuestro niño no dice alrededor de 50 palabras”. Ahora, suelen ser niños muy elocuentes con sus gestos, tienden a señalar lo que quieren para que les entiendas y, con frecuencia, se molestan si no sabes qué quieren o pasan a otra cosa cansados de no ser entendidos.

Si hablamos de pronunciación, tenemos que ir por franjas de edad:

A los 3 años, deben ser capaces de pronunciar los fonemas: m,n,ñ,p,t,k,b,g,f,x,ch,l.

A los 4 años, las letras ‘d,r,s’ y sinfones con la letra ‘l’: bl,pl,gl,cl,fl.

A los 5 años, sinfones con la letra ‘r’: br,pr,dr,gr,cr,fr,tr.

A los 6 años, ya deben pronunciar la letra ‘r’ fuerte.

En cuanto a la lectoescritura, “cada niño lleva un ritmo diferente y hay que respetar sus tiempos”. Sin embargo, al finalizar el primer curso de primaria, debería haber conseguido adquirir lo esperado para su edad. Si no es así, se debería consultar con un logopeda.

Por último, si nuestro hijo es aún más pequeño, podemos detectar posibles dificultades en el desarrollo o aprendizaje que nos indiquen, de nuevo, la recomendación de acudir a un logopeda. Así, como nos cuenta la experta, “hacer caso de esos consejos que aparecen como un “tranquilo, ya hablará, es muy pequeño aún” puede ser un gran problema en la evolución del tratamiento logopédico”. Entre ellos, están: