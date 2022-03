Remedios efectivos contra la dermatitis atópica

En los últimos 30 años, la dermatitis atópica se ha triplicado en España. Unas cifras que nos confirma el Servicio de Dermatología del Hospital Niño Jesús de Madrid con uno de sus últimos estudios en el que se preguntan si es o no posible la prevención. Y es que, en el caso de esta patología, el factor genético es determinante, pero también lo son los cambios ambientales (como la cada vez mayor exposición de los niños en medios urbanos a infecciones y alérgenos comunes, que podrían explicar el aumento de casos) y el estrés. En el caso de la dieta, existe aún una gran controversia.

Para lo que no hay debate es para asegurar que los brotes de dermatitis atópica pueden llegar a angustiar mucho a sus padres que, en la mayoría de los casos, se sienten responsables por no saber elegir bien los productos de higiene diaria, especialmente en bebés, o creer que la dieta que les ofrecen es inadecuada. Sin embargo, esta afección no tiene por qué ser culpa de nadie.

La primera causa y quizás la de mayor prevalencia es, en realidad, la genética. El Dr. José Manuel Rueda, dermatólogo del Hospital IMSKE, asegura que “los hijos de un padre afectado por dermatitis atópica tiene una probabilidad del 50% de desarrollar esta patología. Si los dos padres están afectados, la cifra se dispara hasta el 80%”. Sin embargo, como hemos dicho, el estrés también guarda una relación directa con esta patología y diversos factores medioambientales.

¿Cómo saber si tu hijo tiene dermatitis atópica?

Es un trastorno relativamente frecuente y la mayoría de los casos aparecen antes de los 5 años. De hecho, como nos dice el doctor, “dos de cada diez niños en España desarrollan dermatitis atópica”. Un aumento de casos que se ha venido observando en paralelo a otras patologías atópicas.

El principal síntoma que puede hacernos sospechar que un niño tiene dermatitis atópica es, como nos dice el Dr. José Manuel Rueda, “el prurito, ese picor asociado a una necesidad de rascarse”. Per también, si observamos:

La presencia de una piel con tendencia a la sequedad.

Brazos o muslos de tacto rasposo.

La presencia de manchas blanquecinas en la piel.

Según comenta el doctor, “estas lesiones comienzan como zonas de eritema (rojez) intensamente pruriginosas, que hacen que el niño se rasque y, en algunos casos, de manera muy intensa, hasta el punto de dificultar el descanso nocturno”. Dependiendo de la edad del niño, las lesiones tienen diferentes lugares de distribución preferentes y pueden variar mucho: