¿Cuáles son los 3 grandes problemas a la hora de educar a nuestros hijos?

Muchos padres se sienten culpables precisamente por eso, por creer que no están educando bien a sus hijos y no les están dedicando el tiempo que realmente necesitan, ¿qué hacemos para intentar no sentirnos así de manera constante?

Esto es absolutamente normal, es un sentimiento habitual que tenemos todos los padres y madres. Por eso, es importante pensar que lo que ya tenéis en la familia es mucho más de lo que os falta. Dicho esto: