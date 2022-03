¿Sabes cómo actuar ante los miedos infantiles?

Todos los niños tienen miedo. Y sus madres y padres también. Tenemos miedo al miedo de nuestros hijos. Esto es porque no sabemos cómo enfrentarnos a él, nos incomoda y nos pone nerviosos. Sin embargo, queremos protegerlos. Es una reacción normal. Dejarles que se enfrenten solos a sus miedos puede asustarles y, además, no sabrán cómo hacerlo de primeras.

Es una situación desconocida para ambos: nuestros hijos no saben reconocer el miedo y nosotros nos debatimos entre acompañarles o dejarles que lo afronten solos. Sin el conocimiento de lo que es realmente el miedo y lo que supone para los más pequeños, nunca podremos tomar una buena decisión. Por eso, es importante saber lo que es y cómo actuar en estos momentos sin asustarles o dañarles. Si lo hacemos bien, conseguiremos que se conozcan a sí mismos un poco más y, sin darnos cuenta, ayudarles en su evolución y crecimiento.

Así lo cree, Tania García, autora del exitoso libro ¿Qué necesito cuando me enfado? (Beascoa), en el que nos explicaba qué es realmente un enfado en el cerebro de los más pequeños, y que ahora se centra en la emoción del miedo con ¿Qué necesito cuando tengo miedo? (Beascoa). Para ella, “tener miedo no es malo, todo lo contrario. Nos avisa de que debemos protegernos”. Por tanto, padres del mundo, no hay que tener miedo al miedo.

Luna, su pequeña protagonista, nos enseña que “tener miedo es algo natural, desde que nacemos hasta el final de nuestra vida” y que todas las personas tienen miedo muchas veces. Con ella, nos damos cuenta de que “aunque el miedo solo sea algo imaginario, el cerebro de los niños lo perciben como real”. Este es el punto de partida para reconocerlo y saber qué hacer. Por eso, hemos querido hablar con su autora, especializada en neurociencia infantil y adolescente, para que nos ayude a enfrentarnos correctamente a él.

©Beascoa

Para un niño, ¿qué es el miedo?

Para los niños y niñas, como para cualquier persona, el miedo es una emoción natural, que se expresa mediante comunicación verbal o no verbal, con nuestro propio cuerpo (sentimos escalofríos, cerramos los ojos…). Ellos quizás no saben ponerle nombre ni tampoco para qué sirve exactamente, no obstante, lo viven y sienten como todos.

¿A qué edades aparecen los primeros miedos o terrores?

Ante todo, cada niño es único y tiene sus propias experiencias de vida. Esto significa, no solo que puede que uno de nuestros hijos tenga ciertos miedos y otro no, sino también que los miedos, sean cuales sean, pueden aparecer en cualquier etapa y no por ello deben ser desatendidos, criticados o ignorados.