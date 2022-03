Este es el significado del nombre que Ana Morgade le ha puesto a su hija

Santa Martina, patrona de las madres lactantes

Además de una de las patronas de la ciudad de Roma, Santa Martina es también patrona de las madres en etapa de lactancia. Si atendemos a la historia de su figura, Martina era una joven romana que profesó su fe cristiana abiertamente y que repartió todas sus posesiones a los más necesitados. Todo ello en un momento en el que el cristianismo se veía como una creencia pagana y no se dejaba sin castigo. Ella no se retractó e hizo justicia al significado de su nombre: “guerrera”. Es patrona de las madres lactantes, precisamente por ser una luchadora que no se dejó amedrentar por el poder religioso imperante, aún sabiendo que detrás vendría el suplicio y la muerte.