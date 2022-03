Niños de alta demanda, ¿qué son y qué necesitan?

Lucía, ¿qué dificultad nos plantea un niño de alta demanda?

Los niños son demandantes por naturaleza, gracias a ello ha sobrevivido la raza humana. La dificultad de estos niños reside en un nivel de demanda tan elevado que parece no tener fin. En estos casos, se evidencia el peso de las expectativas, de que la parentalidad está llena de proyecciones que no siempre se cumplen. Asimilar que la realidad imaginada no siempre concuerda con la real es tarea difícil, porque implica el duelo de deshacerse de lo esperado. No podemos proyectar en ellos nuestras expectativas.

¿Cuáles son los problemas que más te plantean los padres cuando tienen un hijo de alta demanda?

Los padres con hijos de alta demanda suelen tener un nivel elevado de cansancio y agotamiento físico y también emocional. La sensación de llegar al límite se puede tocar con los dedos. Por eso, el apoyo y la ayuda se vuelven imprescindibles.

Otro factor importante que aparece en consulta es la culpa. Los padres se plantean que algo deben estar haciendo mal para que la situación sea así. Recibir asesoramiento y pautas adecuadas es clave. Pero también es imprescindible entender que cada niño tiene un temperamento concreto, que no es culpa de nadie y que ni siquiera es algo malo. Agotador sí, negativo no.

En ocasiones más graves, se puede llegar a resentir el vínculo de pareja, la vida social y el cuidado de uno mismo. Esto es importante.

Cómo actuar con un niño de alta demanda

En primer lugar, debemos saber que los niños aprenden a ser autónomos a través de pequeñas actividades diarias que se les enseña en casa. En este caso, Lucía nos comenta que el apoyo y seguimiento debe ser tanto para padres como para los propios niños: