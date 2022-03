¿Qué es una histeroscopia y para qué sirve?

Así, el Dr. Tesarik afirma que “una histeroscopia sí que puede ayudar a una mujer que no consigue quedarse embarazada, ya que muchas veces la causa de esta situación es una anomalía morfológica de la cavidad uterina. Es precisamente este tipo de anomalías que se puede descubrir en casos de infertilidad femenina por la histeroscopia. Pero, más bien que esperar, es preferible realizar una histeroscopia preventivamente, sobre todo antes de empezar tratamientos por la reproducción asistida.



¿Son muy dolorosas las histeroscopias?

Una histeroscopia es, por lo general y como no explica el Dr. Tesarik , “una intervención invasiva que, a menudo (aunque no siempre) requiere anestesia que puede provocar futuras anomalías en la cavidad uterina, como cicatrizaciones y adherencias”. Sin embargo, existen algunas pruebas que no necesitan apenas intervención.

Existen varios tipos de histeroscopia: