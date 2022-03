Si quieres quedarte embarazada, lo primero que haces es, lógicamente, tener sexo. Pero cuando lo consigues, ¿qué ocurre? Muchas cosas. Puede ser lo último que se te pase por la cabeza o no dejar de pensar en ello. Es una de las consecuencias que tiene la revolución hormonal a la que está sometido tu cuerpo. Pero aunque quieras, puede ser que tanto a ti como al futuro papá os surjan otras dudas, como la idoneidad de mantener relaciones sexuales si estás embarazada. Por eso, hemos querido hablar con la ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri, obstetra también desde 2002 y que, recientemente, ha publicado el libro Hablemos de nosotras (Oberon), donde aborda la sexualidad femenina sin tapujos.

A ella le hemos preguntado, directamente: sexo durante el embarazo, ¿sí o no? Además de otras cuestiones que nos surgen en torno a este tema que genera tantas dudas.

¿Está bien mantener relaciones sexuales durante el embarazo?

Como nos confirma la Dra. Al Adib, “por supuesto, siempre que no exista ningún problema médico que lo contraindique se puede tener sexo embarazada”. El bebé en desarrollo está protegido por el líquido amniótico del útero, además de por sus músculos, que son muy fuertes. La actividad sexual no afectará a nuestro bebé, siempre y cuando no tengamos contraindicaciones por riesgos de parto prematuro o problemas con la placenta. Y tener relaciones sexuales no es causa de aborto espontáneo, porque la mayoría de ellos se producen como consecuencia de un desarrollo anormal del feto.

Si estoy embarazada, ¿cuándo debo dejar de practicar sexo?

Tal y como confirma la Dra. Al Adib, y hemos visto en el párrafo anterior:

Cuando existe un sangrado.

Si se ha roto la bolsa amniótica.

Si hay una amenaza de parto prematuro.

Si hay un desprendimiento de placenta o problemas como tener placenta previa, incompetencia cervical, etc.

Es decir, siempre que haya algún problema que contraindique la penetración se debería dejar de tener sexo. Esto no implica que deje de existir la sexualidad en la pareja, porque existen otras formas de placer sin penetración como las caricias, masajes, besos, etc.

¿Es normal sentir dolor o algún tipo de molestias si estás embarazada?

Según la Dra. Al Adib, “habitualmente no hay dolor por el hecho de estar embarazada, salvo si tienes las molestias típicas del propio embarazo en sí que puedan manifestarse de forma más evidente con el sexo. Por ejemplo, si tienes sensación de peso en la zona baja del abdomen o en los genitales puede molestar más con una relación sexual”.

Además, siempre y cuando te sientas cómoda, la mayoría de las posiciones sexuales están bien durante el embarazo. El sexo oral, por ejemplo, es también seguro. A medida que avance el embarazo, eso sí, deberás encontrar la mejor postura para sentirte bien.

¿El bebé puede verse afectado cuando la madre tiene relaciones sexuales?

La Dra. Al Adib es muy clara: “al bebé no le pasa nada por el hecho de tener sexo (siempre y cuando no haya una contraindicación como he dicho antes)”. La penetración se produce en la vagina, mientras que el cérvix (cuello uterino) está más arriba y completamente cerrado, el bebé está completamente protegido.

A veces, cuando el embarazo está más avanzado puedes experimentar pequeñas contracciones con el orgasmo, ya que aumenta la oxitocina y en el útero esta hormona puede estimular las contracciones, pero para nada le hacen ningún daño al bebé, son como las de Braxton Hicks, indoloras y enseguida desaparecen. El bebé puede sentir ese movimiento como todos los movimientos que experimenta al cabo del día, en su líquido amniótico muy protegido, para nada le perjudica esto.