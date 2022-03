Muguet, la candidiasis oral frecuente en bebés

El muguet o candidiasis oral es una infección por hongos muy frecuente en bebés, especialmente en recién nacidos, que suele asustar bastante a los padres. Su manifestación más habitual es la aparición de una capa blanca y espesa que cubre la lengua, como si fuesen restos de un yogur o de la leche que el niño ha ingerido. Al intentar retirarlo con agua, no se va.

Sin embargo, no es grave y se puede solucionar en poco más de una semana e, incluso, desaparecer sin tratamiento. Suele producirse, en la mayoría de las ocasiones, por todo aquello que un bebé suele llevarse a la boca. Por eso, la prevención ha de estar, sobre todo, en la higiene. Aunque puede tener otras causas.

¿Qué es el muguet?

El muguet, también conocida como candidiasis oral, es una infección común en los bebés que aparece por hongos y que causa irritación tanto dentro como alrededor de la boca del pequeño. Suele darse en bebés de menos de seis meses, mucho más que en niños más mayores o adultos.

El doctor Fernando Baixauli, pediatra de los hospitales Vithas de Valencia y Castellón nos informa de que “en las últimas revisiones su incidencia se produce, sobre todo, en los recién nacidos y lactante menores de 6 meses, siendo muy fácil de identificar por la presencia de manchas blancas en la mucosa yugal (interior de las mejillas), labios y boca”.

Síntomas y causas del muguet

El muguet aparece por la proliferación de un tipo de hongo llamado candida albicans (una levadura) que la mayoría de las personas -desde adultos a lactantes- tenemos en la boca y en el tubo digestivo. Sin embargo, no crece excesivamente y no suele darnos problemas, siempre que tengamos un sistema inmunitario sano que sepa controlarlo. Pero, si este no es el caso, puede descontrolarse y proliferar de tal forma que provoca esta candidiasis oral de la que hablamos. Según Baixauli, “es asintomática y no interfiere con la alimentación. En algunas ocasiones puede producir molestia o escozor. Su peligro radica en que se disemine y colonice el esófago”.

©AdobeStock

Y, ¿por qué ocurre, sobre todo, en bebés? Porque no tienen un sistema inmune muy desarrollado y porque, ante la administración de sus primeros antibióticos, por ejemplo, u otras alteraciones bacterianas del organismo, éste no está muy reforzado.

Los síntomas de su aparición son los siguientes:

Aparición de grietas en la piel que rodea la comisura de la boca, además de una especie de placas blanquecinas en los labios, en la lengua y en la cara interna de las mejillas . Y no, no se puede limpiar, aunque parezca que sí es posible.

. Y no, no se puede limpiar, aunque parezca que sí es posible. Puede aparecer también cierta molestia al succionar, ya que su boca estará bastante irritada.

¿Cuál es el tratamiento?

El primer paso para su tratamiento es, sin duda, acudir a una consulta médica. Algunos casos pueden desaparecer sin tratamiento en una o dos semanas, pero puede ser que tu pediatra prefiera recetar alguna solución antifúngica para aplicar en la boca de tu bebé y conseguir que, de verdad, ese hongo sea eliminado. Se trata de una solución de aplicación tópica con efectos antibióticos.

A partir del cuarto día de tratamiento, las lesiones empiezan a mejorar e, incluso, desaparecen. Pero lo mejor es mantener la pauta inicial durante todo el tiempo que te han recomendado. Su aplicación ha de ser siempre a golpecitos sobre la zona afectada y lo mejor es hacerlo antes o inmediatamente después de la toma. Baixauli recomienda que “en el caso de que aparezca la infección, esta se trate con preparados en forma de solución o gel de producto antifúngico como la Nistanina o Miconazol”.