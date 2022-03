¿Son de verdad fiables los test de ovulación?

Ahora, lo más importante es que sepas que el test de ovulación no te dice si estás ovulando o no, sino que indican el incremento de esa hormona luteinizante (HL), pero es posible que sea debido a otros factores de salud y no se presente la ovulación que debería indicar. Además, no analizan el moco cervical, un factor vital para marcar el momento ideal de la fecundación. Así nos lo confirma la doctora Alejandra Aguilar, ginecóloga experta en fertilidad de la clínica Equipo Juana Crespo, “el test de ovulación lo que indica es un pico de LH en orina, por lo que, en principio, si te ha salido positivo lo normal es que la ovulación ocurra en 24 o 36h; pero de ahí a que esto te asegure que se produzca un embarazo espontáneo es más difícil”.

Así, no saber qué está midiendo exactamente esta herramienta y obsesionarse con ello puede crearnos el efecto contrario y producir un desgaste en la pareja que no es nada beneficioso para poder quedarse embarazada. Es por ello que Aguilar no los aconseja para aquellas parejas que estén buscando ese embarazo espontáneo, “porque puede aumentar ese estrés y ansiedad; en una chica con menstruación regular, se supone que ovula con total normalidad. Por tanto, lo ideal es que se ponga a tener relaciones sexuales más regulares desde el día 11 al día 14 (el periodo fértil). Si a eso se quiere añadir un test de ovulación, perfecto, pero no lo recomendamos por estos motivos”.