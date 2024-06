El vestido de novia de Naomi Watts: un diseño minimalista de tul con perlas bordadas

Hace justo un año, Naomi Watts y Billy Crudup sellaban su historia de amor tras cinco años de relación en una íntima y discreta boda civil en un juzgado de Nueva York, una cita en la que la novia sorprendió con un vestido semitransparente de Oscar de la Renta y sandalias de tacón bajo. Ahora, la pareja ha vuelto a darse el 'sí, quiero' en un enlace más tradicional y celebrando una posterior fiesta junto a sus familiares y amigos en México. De nuevo, el look de Naomi ha sido, como no podía ser de otra manera, uno de los puntos más comentados del gran día, y no ha decepcionado a nadie.

Un vestido parisino para esta novia británica

Estamos acostumbradas a ver a Naomi pasear por las alfombras rojas más exclusivas del mundo enfundada en diseños absolutamente increíbles, pero, sin duda, el que ha lucido este fin de semana ha sido uno de los más especiales que ha llevado nunca. Se trata de un espectacular modelo firmado por Dior, casa en la que ha confiado en anteriores ocasiones y con la que forma un tándem de lo más estiloso, puesto que comparten valores como la elegancia, la atemporalidad y el minimalismo. Precisamente estos tres adjetivos definen a la perfección este segundo look nupcial de la actriz.

La protagonista de Lo imposible ha lucido un impecable modelo de Alta Costura creado para ella, una pieza de tirante retorcido, escote drapeado, espalda descubierta y falda recta finalizada en una pequeña cola. Se trata de un diseño confeccionado en un delicado tejido de tul bordado con perlas iridiscentes. Para realzar aún más la silueta de la novia, agrega un finísimo cinturón a juego.

Y, aunque en su enlace civil prescindió de velo, ahora sí ha querido lucir este tradicional accesorio tan característico de las novias. Ha apostado por un modelo de tul clásico que partía del peinado en el que había recogido su melenita rubia, un moño bohemio de efecto deshecho.

Para completar, ha portado un ramo de flores blancas, tendencia de pura actualidad entre las novias más estilosas. Concretamente, ha elegido un bouquet clásico de anémonas de diferentes tamaños.