Todo lo que necesitas saber sobre el maquillaje de tu boda

La elección del vestido es muy importante, pero uno de los temas que más preocupa a las novias es el maquillaje que llevarán el día de su boda. No solo se trata de estar favorecidas, sino de verse más guapas que nunca y para eso elegir el proveedor adecuado es fundamental. Porque aunque alguna se atreve a automaquillarse, la mayoría prefieren confiar en un profesional para este trabajo. Regina Capdevila lleva más de diez años dedicada al mundo del maquillaje y buena parte de ellos se ha dedicado a acompañar a las novias (y a muchas de sus invitadas) en uno de los días más importantes. Por eso le pedimos su ayuda para resolver las preguntas más repetidas entre quienes se casan.

¿Con cuánta antelación hay que elegir el maquillador de la boda?

Cuando una pareja comienza a organizar su enlace lo primero que se reserva suele ser la finca o espacio donde se vaya a celebrar la boda, el catering y los fotógrafos. Pero en realidad deberían reservarse todos aquellos proveedores que se tengan claros para que luego no haya problemas de agenda. Regina nos dice que aunque todavía hay novias que reservan sus servicios con un año o año y medio de antelación, desde que pasó la pandemia también hay muchas que reservan solo con tres meses. ¿Su consejo? Hacerlo en cuanto se tenga claro.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir el maquillador?

Aunque el feeling con los proveedores es fundamental, sobre todo con aquellos con los que la novia comparta momentos más cercanos, como el diseñador del vestido o el fotógrafo, en el caso del maquillaje, la experta tiene claro que todavía más importante es tener muy claro cómo trabaja. "Les aconsejo que miren mucho el trabajo de esa persona. A día de hoy, gracias a las redes sociales y a los portfolios web, tenemos la gran suerte de tener acceso a toda esa información antes de contactar y para mi eso es fundamental, que te identifiques con el estilo de esa persona".

¿Cómo de importante es la prueba de maquillaje?

Cuando le lanzamos esta pregunta, Regina no lo duda: "Es imprescindible. Yo nunca he maquillado a una novia a la que no le haya hecho una prueba antes". La experta nos explica que durante esa jornada no solo se definen todos los detalles del look, sino que se prueban diferentes productos con el fin de comprobar la durabilidad que tienen sobre el rostro de cada novia, cómo envejecen según pase el tiempo, si se cuartea o no, si aparecen brillos… "Además es fundamental para que ella esté tranquila y esté contenta con lo que se va a encontrar el día de la boda, y tú, como profesional, también".

¿Con cuánta antelación se debe hacer la prueba de maquillaje?

Hay maquilladores que prefieren hacerla con varios meses de antelación, pero Regina es partidaria de realizarla, como mucho, un mes y medio o dos meses antes. El motivo es sencillo. Las temperaturas cambian las condiciones de nuestra piel. "Si te casas en mayo y te hago la prueba en noviembre no tiene nada que ver el clima y la temperatura que va a haber y posiblemente tu piel tampoco va a estar igual, porque tu vas a llevar unos cuidados previos a ese día. Seguramente tu piel va a tener mejor calidad en cuanto a hidratación y demás cuando esté más cerca la boda".

¿Qué debe tener en cuenta la novia para la prueba?

Aunque muchas puedan imaginar que llegar con la piel limpia y sin rastro de maquillaje es importante, Regina nos explica que no es por una cuestión de ahorrar tiempo, sino porque el aspecto de la piel recién desmaquillada no es el mismo que si han pasado varias horas. "Si pueden que elijan la parte de arriba en un color clarito, blanco o crudo para que sea un efecto lo más parecido posible al del día de la boda y que descarten los colores estridentes. El maquillaje cambia mucho dependiendo del color de ropa que lleves, se puede ver más subido o más suave solo por esto", apunta.

¿Cómo de importante es preparar la piel en los meses previos a la boda?

"Para mí la piel es fundamental, digamos que el 95% del maquillaje es la piel; si la piel no está bien el maquillaje no puede quedar bien", dice con rotundidad la experta. Regina nos explica que lo más importante es tener una buena hidratación para que la duración sea mayor y el aspecto del maquillaje quede más bonito. Hace hincapié en que una buena rutina en casa es básica (pero no solo antes de la boda, siempre). Ella aconseja a sus novias que hagan una doble limpieza por la noche para desmaquillar y limpiar bien el rostro y que después apliquen un sérum hidratante, un buen contorno de ojos y una crema de noche con extra de nutrición. "Durante el día no puede faltar el protector solar, no sirve de nada que sigamos toda la rutina si no utilizamos protector porque van a salir manchas, se van a marcar más las arrugas, se va a deshidratar más la piel…".

¿Las novias suelen tener claro lo que quieren o se dejan aconsejar?

Aunque la mayoría se dejan aconsejar, Regina nos cuenta que muchas novias llegan con una idea muy clara de lo que quieren y lo que no. "La suerte es tener una clienta que al final te escuche a ti también y te deje trabajar, te deje hacer. Obviamente yo tengo que escuchar todo lo que la novia quiere porque ahí es donde me da toda la información, pero ellas tienen que venir con la mente abierta y abiertas a probar, a verse, a dejarse asesorar".

¿Qué tipo de maquillaje es el más solicitado por las novias?

"El boom ahora es el maquillaje natural. Quieren verse con ese típico efecto buena cara con el que se ven guapísimas, con sensación de que se ha utilizado poco producto, todo muy sutil. En realidad es muchísimo más trabajo del que pueda parecer porque al final crear esa sensación de que apenas hay productos requiere mucho más trabajo y más técnica de maquillaje que crear un maquillaje que sea muy marcado".

¿Para un maquillaje nupcial es mejor seguir las tendencias o prescindir de ellas?

Dentro del maquillaje nupcial existen tendencias, pero Regina nos asegura que la mayoría de sus clientas no buscan este tipo de acabados, sino opciones con las que verse especialmente favorecidas y que les ayuden a potenciar sus rasgos. "Yo tampoco soy una maquilladora que siga las tendencias, soy más fiel al producto que me funciona y a lo que a cada persona le va y le favorece y ayuda a potenciar sus rasgos de manera natural; creo que es la clave para que la persona se vea guapa y favorecida".

¿Cuánto cuesta el maquillaje de una novia?

Una pregunta muy repetida entre las prometidas es el presupuesto que deberán destinar al maquillaje de su boda. Aunque este precio puede variar mucho dependiendo del profesional que lo realice y de la ciudad en la que se haga, de media suele oscilar entre los 250 y los 400 euros. Una cifra que se suele elevar hasta los 500 o 600 si el servicio incluye también peluquería. En grandes ciudades como Madrid los precios suelen ser más altos que en ciudades pequeñas. No solo porque los proveedores tengan que hacer frente a gastos más altos, sino porque las distancias que deben recorrer para desplazarse de una zona a otra, por regla general, suelen ser mayores. También puede suceder que una novia elija un maquillador que tenga que desplazarse de ciudad para maquillarla antes del enlace. En esos casos se suele cobrar una tarifa extra.