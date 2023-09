Los centros de mesa para bodas más solicitados son también los más vistosos

Dicen los expertos que, en una boda, debe haber una cierta conexión entre todos los elementos que la componen, desde las invitaciones a los arreglos florales de la iglesia, pasando por el candy bar o esos rincones que nunca deberían faltar. Y en ese sentido, la decoración de las mesas no es una excepción. "Se tiene que pensar mucho en la vajilla, los manteles, y que los colores, no las flores, sean complementarios", nos explicaban desde Bourguignon. En un momento en el que en las mesas es válido casi todo y hay unas tendencias que priman sobre otras, hacemos un repaso por los centros de mesa más demandados y, también, los más vistosos.

Minimalistas

No es casualidad que los centros de mesa minimalistas sean, para muchas parejas, los preferidos en sus enlaces. Diseños como estos que proponen las wedding planners de Fit for weddings no solo son perfectos para quienes prefieren mesas sencillas y poco recargadas, también para quienes buscan centrar la atención de la boda en otros detalles, como lo que sucede alrededor.

Flores, pero no muchas

Hay parejas que no quieren prescindir de este elemento, pero buscan mostrarlo a sus invitados de una forma diferente. Una buena alternativa es esta composición floral de Virginia González en una boda organizada por Weddings with love. La experta creó pequeños centros florales en tonos neutros que dispusieron a lo largo de las mesas junto a pequeñas velas.

Velas

Con permiso de las flores, las velas son los otros grandes elementos que suelen formar parte de la decoración de las bodas. A veces se añaden pequeños detalles y otras se utilizan candelabros o velas de gran tamaño que las convierten en las protagonistas indiscutibles de los centros de mesa. Eso es lo que ocurre en este trabajo de Fit for weddings con flores de Bukka Flores.

Pequeños árboles

En los últimos años hemos visto como los centros de mesa han crecido y se han sofisticado hasta convertirse incluso en pequeños árboles. Un ejemplo claro lo encontramos en este montaje de Petite Mafalda en el que, junto a flores de El Invernadero crearon centros muy fotografiables. Eso sí, para evitar el agobio que pudieran causar, solo los colocaron en algunas mesas, en el resto optaron por composiciones minimalistas.

Arriba y abajo

Cuando hablamos de centros de mesa siempre pensamos en adornos que, como su propio nombre indica, están localizados sobre las mesas, pero cada vez más parejas se animan a incorporar en su boda diseños que, aunque empiezan en esta, también se elevan varios centímetros por encima. Son opciones ideales para sorprender a los invitados o, como este montaje de Petite Mafalda con flores de Elena Suárez & Co., para dar un toque especial a cualquier espacio.

Con frutas de temporada

Si los novios quieren prescindir de las flores, hay otras opciones divertidas y originales para adornar sus mesas. Una buena idea es combinar ramajes verdes con frutas y hortalizas de temporada. En el caso de esta mesa montada por las wedding planners de Petite Mafalda los cítricos se conviertieron en el punto clave de la composición. ¡No nos puede gustar más!