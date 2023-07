Los dos vestidos (y las maravillosas joyas) de Anna Cleveland en su boda con Jefferson Hack Como primer look eligió un exclusivo diseño de macramé y piezas de Alta Joyería

La modelo Anna Cleveland, hija de la top Pat Cleveland (fue una de las primeras modelos afroamericanas que consiguió éxito en la industria), ha dado el 'sí, quiero' al editor y cofundador de Dazed Media, Jefferson Hack, en una exclusiva ceremonia celebrada el pasado 15 de julio en Oakley Court; una mansión victoriana de catorce hectáreas, situada cerca del río Támesis, en Windsor, Reino Unido. Una ocasión muy especial en la que la novia deslumbró con dos vestidos muy especiales que culminó con maravillosas joyas de Bvlgari.

Un exclusivo vestido de macramé y piezas de Alta Joyería

Anna, que tiene una belleza de lo más especial, se decantó por un primer vestido creado en exclusiva para ella por la firma italiana Laura Biagiotti. Se trata de un diseño que se ajusta con suavidad a su figura, potenciando sus curvas de manera elegante. Tiene escote cerrado en la parte delantera para ceder el protagonismo a la espalda, totalmente descubierta. El vestido, de manga larga y con cola, está totalmente confeccionado con macramé hecho a mano tal como explican desde la firma; un material poco frecuente en el mundo nupcial.

Una elección romántica y muy femenina que completó con unos zapatos con escote corazón de Roger Vivier y maravillosas piezas de Alta Joyería de Bvlgari. Y es que para la ceremonia Anna se decantó por una joya atemporal de la colección Serpenti, una de las más icónicas de la firma. En concreto apostó por un collar de oro blaco de 18 quilates con forma de serpiente que emanaba un brillo muy especial, el que le otorgaban los más de 81 quilates de diamantes que decoraban la pieza. Lo más llamativo es que la modelo lo llevó al revés, con la cabeza de la serpiente cayendo sobre la espalda en lugar de sobre el pecho. Una elección que funcionaba fenomenal con la espalda del vestido. Completó su selección con un par de pendientes de la firma, en platino, totalmente engastados con diamantes.

Un vestido para brillar en la fiesta

Cada vez es más frecuente que las novias elijan un segundo vestido (o al menos uno convertible) para su gran día. Anna no fue una excepción y, a medida que avanzaba la celebración, decidió cambiar su look. La modelo optó por otro diseño de la firma italiana que realizó su primer look nupcial. En este caso se trataba de un modelo mucho más festivo, con cuello halter, un vertiginoso escote y recubierto de lentejuelas.

Como no podía ser de otro modo, Anna, que es embajadora de Bvlgari y amiga de la maison desde hace mucho tiempo, también reemplazó sus joyas por otras más acordes al nuevo estilismo. Se decantó por un espectacular collar de la colección de Alta Joyería Bvlgari Eden, The Garden of Wonders. La pieza en cuestión, conocida como Spinel Garland, presenta una grácil guirnalda de hojas de diamantes, magnificada por un vibrante espinela en forma de lágrima de 25,54 quilates. Esta pieza de Alta Joyería está inspirada en las guirnaldas que llevan las ninfas y representa la conexión entre la firma y las fuerzas de la naturaleza. Anna culminó su elección con unos pendientes colgantes en platino, totalmente engastados con diamantes, y una deslumbrante pulsera artísticamente decorada con diamantes de diferentes tamaños y formas.

