Siete vestidos de novia para bodas civiles que querrás ya Si no sabes qué elegir para tu enlace, te dejamos los diseños que mejor funcionan

Todavía no hay datos oficiales de los matrimonios celebrados en 2022, pero según la Asociación de Profesionales de Bodas (APBE) se estima que el año pasado se dieron el 'sí, quiero' cerca de 189.000 parejas. Lo que sí parece claro es que el número de bodas civiles ha credido considerablemente en las últimas décadas, y es que en 2021 el 83,3% de los enlaces fueron de ese tipo. Aunque muchas novias siguen llevando vestido más o menos tradicionales que poco se diferencian de los que eligen quienes se casan por la iglesia, lo cierto es que este tipo de celebraciones tienen su propio código de vestimenta. Diseños muchos más relajados en los que se permiten escotes más pronunciados y en los que los dos piezas o el color también son válidos. ¡Te contamos todo!

Vestido midi

Hay novias civiles que no se sienten cómodas con un vestido largo. Si ese es tu caso, te recomendamos que apuestes por un diseño que quede a la altura del tobillo. El largo midi es uno de los más cómodos y favorecedores y, según mujeres tan elegantes como Inés Domecq, una longitud con la que nunca se falla.

Vestido corto

Si prefieres presumir de piernas, los vestidos cortos también son una bunea opción para una boda civil. Para que el resultado sea elegante, nuestro consejo es que apuestes por un diseño que no sea demasiado ceñido y que tampoco quede muy por encima de la rodilla. No solo te sentirás más cómoda, también estarás más favorecida.

'Slip dress'

Los vestidos de corte lencero conquistan tanto a novias que celebran una boda religiosa como a aquellas que se casan por lo civil. Estos vestidos son cómodos, fáciles de llevar y la mayoría de mujeres no se seinten raras con ellos porque pueden formar parte de su armario habitual. Aunque se pueden llevar en bodas celebradas durante todo el año (basta con añadir un bonito abrigo o una capa en los meses más fríos), son más adecuados para la primavera y el verano.

Vestido palabra de honor

El protocolo marca que las novias que se casan en una iglesia lleven los hombros cubiertos, aunque no necesariamente sea por mangas (una capa de gasa puede ser suficiente). Pese a que muchas mujeres deciden seguir sus propios códigos de estilo, los escotes off the shoulder son estupendos para una boda civil, donde la etiqueta es mucho más relajada. ¿Nuestro favorito? El escote palabra de honor: muy femenino y especialmente favorecedor para novias con el pecho de tamaño medio y los brazos tonificados.

Vestido con detalles de tendencia

Cut outs, asimetrías, tops que dejan el abdomen a la vista... cada año son muchas las tendencias de moda que dan su salto al mundo nupcial. Aunque muchas novias no se atreven con ellas por considerarlas demasiado atrevidas para un enlace religioso, sí son válidas para una ceremonia civil. Te ayudarán a dar un aire más desenfadado y contemporáneo a tu look. Eso sí, elige solo aquellas con las que te sientas realmente cómoda.

Vestido de color

El blanco es el color de las novias, pero no siempre ha sido así. Hasta 1840, fecha en la que la Reina Victoria de Reino Unido rompió con lo establecido en su boda con el Príncipe Alberto al vestir de este tono níveo, en los enlaces imperaban diseños con otra gama cromática, especialmente la de los rojos. Aunque ahora, incluso en las bodas civiles, muchas prometidas apuestan por el blanco, los tonos pastel también triunfan.

Dos piezas

Cada vez más novias e invitadas deciden sustituir su vestido por un dos piezas compuesto por un top, muchas veces corto, y una falda de talle alto. Estas propuestas las hemos visto en colecciones como las de Rosa Clará y también en diseños a medida que algunas novias han elegido para su segundo look nupcial. Pero lo cierto es que esta combinación es ideal para chicas que se dan el 'sí, quiero' por lo civil.