Un vestido de novia azul para poderlo reutilizar después: así fue el segundo look de Sophie Evekink Apenas han trascendido detalles de este diseño, pero Ilona Shramko, la diseñadora ucraniana que creó esta prenda, nos desvela todos sus secretos

El pasado 20 de mayo Munich se vistió de gala para celebrar el enlace del príncipe Luis de Baviera, tataranieto de Luis II, y Sophie-Alexandra Evekink. Una boda, con desmayo de la novia incluido, para el que ella eligió un maravilloso diseño con amplio escote de barco y falda de corte princesa creado por Reem Acra. Una prenda confeccionada en un delicado encaje adornado con hojas, enredaderas y una amplia variedad de flores. Muy especial fue también el velo, de Woná Concept, una firma ucraniana capitaneada por la diseñadora Ilona Shramko, quien también firmó su segundo look nupcial —aunque en este caso bajo la marca Eva Lendel, que forma parte del mismo grupo—. Un diseño del que han trascendido pocas imágenes.

Azul, el color de su segundo look nupcial

Tal como se puede ver en la fotografía facilitada por la firma, Sophie Evekink se decantó por un vestido se color azul; un diseño con escote Bardot que dejaba sus hombros a la vista y en el que mantuvo el corte princesa del diseño principal. "Fue un tremendo honor ser parte de una ocasión tan trascendental para la princesa Sophie", explica a HOLA Ilona Shramko.

La creativa ucraniana nos cuenta que fue la ya esposa del príncipe Luis de Baviera quien se puso en contacto con la tienda principal de la firma en Nueva York. "Describió sus preferencias para el vestido y el velo perfectos. En contraste con el blanco nupcial tradicional, Sophie prefería un tono pastel para el segundo vestido de novia porque complementaba su esquema de colores en general y podría volver a usarlo en el futuro. Consideramos todas sus peticiones y el producto final fue un vestido romántico y elegante en tono azul claro con un corte en línea A, con encaje floral, acompañado de una capa de tul desmontable".

Era la primera vez que trabajaban con una futura princesa y, como Ilona nos relata, todo el equipo estaba muy emocionado. "Todo el personal hizo lo posible para que la experiencia de Sophie fuera lo más agradable. Debido a la diferencia horaria, nuestro equipo ucraniano incluso experimentó algunas noches sin dormir mientras colaborábamos estrechamente con el equipo de Nueva York para discutir cada aspecto y elegir el método más efectivo para hacer realidad el sueño de la princesa", apunta.

Un trabajo que debió encantar a Sophie Evekink no solo porque el día de su boda brilló también con su segundo look nupcial, sino porque, como muestra de agradecimiento, invitó a su boda a las dos empleadas de la tienda de Nueva York que trabajaron más estrechamente con ella. "Fue muy amable de su parte, según las chicas, el evento fue increíble y se sintió como un sueño de la infancia hecho realidad".

La firma que enamoró a Sophie Evekink

Woná Concept y Eva Lendel son dos firmas de moda nupcial ucranianas que empezaron su andadura como una empresa familiar. Confeccionaban sus diseños en un taller privado, ubicado directamente en su casa. En 2009, Woná Concept se convirtió en lo que hoy conocemos: una firma reconocida en todo el mundo que enamora a novias con estilos muy diferentes; Eva Lendel llegó años más tarde, en 2015. Ambas firmas presentaron sus nuevas colecciones nupciales en el marco de la Barcelona Bridal Fashion Week: Miami Bliss (de Woná Concept) inspirada en los edificios Art Decó de color pastel, las playas y la vida nocturna de California, una propuesta en la que los escotes y las siluetas relajadas son los grandes protagonistas; y Less is More (de Eva Lendel) en la que el minimalismo vertebra todos los vestidos.