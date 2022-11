Inspirado en Grace Kelly y lleno de significado: así es el vestido de novia de Naomi Biden

Pocas novias tienen la oportunidad de celebrar su boda en un escenario tan exclusivo como la Casa Blanca, pero este fin de semana, la residencia oficial del presidente de Estados Unidos se han engalanado para acoger el 'sí, quiero' de Naomi Biden, nieta del presidente. La primogénita de Hunter Biden y su exmujer, Kathleen Buhle, se casaba con Peter Neal en una ceremonia que ha tenido lugar en el jardín sur de la Casa Blanca. Un enlace que ha reunido a 250 invitados, entre los que se encontraban Joe y Jill Biden, y que remataron con un delicioso almuerzo en el Comedor de Estado. Una ocasión muy especial para la que Naomi ha elegido un romántico vestido de Ralph Lauren.

La nieta de Joe Biden llegó al altar del brazo de su padre y acompañada por sus hermanas Finnegan y Maisy que ejercieron como damas de honor. Fue en ese momento cuando se desveló el secreto mejor guardado de todo enlace: el vestido de la novia. En este caso, se trataba de un favorecedor diseño de Ralph Lauren elaborado con encaje Chantilly. El diseño, con el cuerpo ajustado y falda de silueta A, está decorado con pétalos de organza colocados a mano a lo largo del corpiño que caen en cascada hacia la falda. Una propuesta que recuerda a otros looks nupciales icónicos como el de Kate Middleton o Grace Kelly. Para completar el look, Naomi combinó el vestido con un velo catedral hecho de organza de seda con un borde de encaje de Chantilly personalizado y detalles bordados. Además, lució joyas de Tiffany & Co.

Aunque pudiera parecer casual, la elección del diseñador de su vestido de novia parece estar lleno de significado. Y es que no es la primera vez que algunos diseños de la firma son testigo de los momentos más importantes de la familia del presidente de Estados Unidos. Cabe recordar que para su investidura, Joe Biden eligió la icónica firma para todo su vestuario.

Otras novias vestidas de Ralph Lauren

El mundo nupcial nunca ha sido el terreno habitual de Ralph Lauren. Hasta el año 2018, el diseñador solo había creado tres vestidos de novia: el de su hija, su nuera y su sobrina. Sin embargo, en diciembre de ese año, sorprendió al firmar el look nupcial de Priyanka Chopra, y lo hizo por una emotiva razón. Él fue quien propició un encuentro entre Priyanka y Nick Jonas el día de la Gala MET 2017, donde ambos acudían en calidad de embajadores de la firma americana. Juntos posaron ante los medios cuando todavía no eran pareja (al menos no de forma oficial) y, más tarde, disfrutaron en la misma mesa de la exclusiva cena. Un evento que pudo suponer un mayor acercamiento entre ellos. Con ese diseño personalizado se cerraba un romántico círculo que, tal como contaba la novia en unas declaraciones a ¡HOLA!, al igual que ocurrió con Nick Jonas, fue amor a primera vista: "Cuando nos reunimos para la presentación del boceto, había creado exactamente lo que yo me imaginaba llevar el día de mi boda... y dije 'sí, quiero' al vestido".

Jennifer Lopez ha sido otra de las pocas afortunadas que ha llevado un vestido de novia de Ralph Lauren. Fue la propia firma quien desveló algunos de los detalles más llamativos de este diseño. Se trata de un vestido personalizado con silueta columna, cuello chimenea y mangas con volantes que caen en forma de cascada. Llama especialmente la atención la voluminosa falda que fue confeccionada con 1.000 pañuelos cortados y unidos a mano. "Cada uno se convierte en un recuerdo nostálgico, en una reliquia moderna", han expresado desde Ralph Lauren al explicar el efecto dramático de la pieza, formada por un total de 500 metros de tela.