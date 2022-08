Un vestido bordado con capa para la boda de Aurora en Sanlúcar de Barrameda

A la hora de dar con el look de novia perfecto, tener claro un elemento del vestido supone un estupendo punto de partida. Cierto es que todo puede cambiar con el tiempo, cuando la prometida se prueba diferentes cortes, pero contar con esa inspiración desde el principio, ayudará a encontrar o diseñar de cero el mejor de los estilismos. Aurora, una de las novias más aclamadas verano, sí sabía con seguridad que en su gran día no faltaría una prenda con capa y así comenzó su cuenta atrás. “Con la ayuda de Inés Martín Alcalde conseguimos el diseño perfecto para mí. Me apasionan los distintos tipos de tela y para eso Inés es la mejor. Quería un diseño sencillo, pero especial”, nos desvela ella misma.

La magia de los bordados

Diferente y muy bonito, así resultó ser el look que escogió para su boda el pasado 2 de julio en Sanlúcar de Barrameda. Teniendo siempre presente la época del año y la nueva inspiración de estas temporadas, Aurora se decantó por un tejido de lo más especial. “Al principio, la idea era combinar una tela lisa para el vestido con una capa bordada, pero hicimos exactamente lo contrario, y a día de hoy me alegro, ya que la tela del vestido era espectacular, una organza bordada”, comparte.

Como muchas novias descubren, nuestra protagonista renunció a llevar mangas, como siempre imaginó, en favor de un diseño con multitud de posibilidades: “nunca pensé que llevaría un vestido sin mangas, pero creo que fue un acierto. Era una boda de verano, y con la capa el efecto era muy bonito”. A esta exitosa fórmula le sumó unos accesorios dignos de estilista: unas sandalias de piel de Jimmy Choo que siempre había querido, el anillo de pedida que le regalaron sus suegros y unos pendientes de brillantes, detalle de sus padres: “los diseñé yo personalmente, ya que no encontraba nada que me encajara del todo. Me lo hicieron en Romu Joyeros, en Sevilla”.

El ramo fue otro detalle que no dejó al azar. Las peonías blancas eran sus flores favoritas y con ellas se imaginaba caminando hacia el altar. “No quería nada cursi, así que las mezclé con hojas de olivo y eucalipto para dar un toque silvestre”, explica. Además, iba atado con una cinta color verde, de terciopelo, regalo de una amiga, que incorporaba una medalla de la Virgen de La Caridad: “es la patrona de Sanlúcar a la cual le tengo un cariño especial, por mi vinculación a ella en mi infancia”.

Belleza natural

Como muchas otras novias, en su rostro, Aurora recurrió a la tendencia más coherente: la naturalidad. Confió en Julia Hidalgo para no sentirse extraña en su gran día, pues buscaba un resultado sencillo, dado que no acostumbra a utilizar maquillaje y lo logró. “En cuanto al peinado, para mí fue lo más complicado. No suelo llevar el pelo recogido, pero tenía claro que en esta ocasión quería llevarlo así. Fue un peinado sencillo, de efecto ‘despeinado’. Creo que quedó bastante bien con mi vestido”, recuerda.

Celebración familiar

El espectacular resultado no pasó desapercibido para los invitados que acudieron el 2 de julio de este año a su enlace en la ciudad gaditana. “Teníamos claro que queríamos una boda de verano, para poder hacerla en el exterior y de noche. El día exacto fue cosa mía, soy de número pares y me gustó la fecha”, señala. La ceremonia religiosa tuvo lugar en el Convento de Capuchinos, una iglesia pequeña, pero con gran significado para la novia: “además, a Álvaro, mi marido, le encantó desde día que se la enseñé, así que lo tuvimos claro desde el primer momento”.

El posterior banquete no fue en un espacio habilitado para celebraciones, sino en el enclave más acogedor de todos. “La celebración fue en casa de mi abuela, por lo que la organizamos toda la familia. Ha sido muy bonito, pero un poco complicado ya que Álvaro y yo vivimos en Madrid y no hemos podido estar todo lo que nos hubiese gustado”, reconoce. De cada uno de los preparativos del lugar se encargó su madre: “ella ha sido mi wedding planner”. Por eso la pareja se encargó de gestionar otros proveedores en la distancia. “El catering (Catering Miguel Ángel) lo teníamos claro, así como el Dj (My Sound) y el grupo que pusimos después de la cena (Cosita Wena). Habíamos podido disfrutar de todos ellos en otras ocasiones”, apunta Aurora.

Decorar los rincones se convirtió en uno de los grandes retos, donde se implicó la madre la novia. “La casa de mi abuela es muy bonita, tiene un jardín precioso y varios espacios, por lo que la decoración era bastante sencilla, no hacía falta mucho. Creamos distintas zonas. La del aperitivo fue en el jardín de alrededor de la piscina, decorada con sillones, alfombras y cestos con flores; la cena fue en la parte de abajo, con un césped rodeado de palmeras donde pusimos una 'carpa de luces’”, dice. Centros silvestres y velas adornaban las mesas, junto a las sillas de bambú.

Ya la barra libre, tuvo lugar en la zona trasera de la casa: “el suelo es de albero y era mucho más cómodo para bailar. Creamos una zona chill out en el picadero y quedó fenomenal”. Un resultado fantástico para celebrar un amor que comenzó siete años antes. “Nos conocimos en un máster de derecho en Madrid. Seis meses después estábamos juntos, hasta el día de hoy. Al principio, a todos los que nos conocen, les sorprendió un poco, ya que éramos completamente opuestos. Él de Vitoria y yo de Sanlúcar, él tranquilo y serio y yo un poco alocada. Pero hemos formado el tándem perfecto”. Y es así como surgen las bodas más bonitas, ellos (y sus invitados) ya lo han experimentado.

